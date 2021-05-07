«Это просто восторг!»: ветераны посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Добро пожаловать во Дворец! Сегодня главных героев предстоящего праздника Победы пригласили во Дворец Независимости. Вместе со своими детьми и внуками наши герои провели два часа там, где принимаются главные решения в жизни страны. Раньше они видели Дворец только по телевизору и с присущей старшему поколению скромностью трепетно приняли такое приглашение экскурсию.

Они видели в жизни так много… Их юность прошла на фронте, кто-то был узником концлагеря. Потом долгая и непростая жизнь. Дети, внуки, правнуки… И невозможно оценить, чего стоит улыбка таких людей. Тех, кто действительно знает цену миру не только на словах. И даже в свои 90 в ожидании экскурсии они находят силы дать совет и поделиться секретом такой особенной любви к жизни.

Пётр Попов, ветеран Великой Отечественной войны: «Много я думал об этом и пришёл к выводу – надо трудиться! Мы жили очень бедно».

А потом начнётся знакомство со Дворцом. Поздравление с самым главным для мира праздником, который есть у нас благодаря этим людям, важным гостям передал Президент. И для них открыли все двери… Зелёный зал, каминный, красный, большой зал переговоров. Наших ветеранов настолько впечатлит рассказ о том, что здесь происходит, что даже ступать они станут осторожнее. И даже приглашение присесть в кресло переговоров не сразу осмелятся принять. Об Александре Лукашенко спросят ещё не раз. И робко уточнят – Президент ведь здесь бывает каждый день?

Наталья Медведева, председатель общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Фрунзенского района г. Минска: «От всего великолепия белорусского – это просто восторг! Даже дворик, даже эти ухоженные деревца, с любовью сделано, с таким каким-то нашим белорусским. Такая чувствуется доброта во всём! Такое благорасположение ко всему».

За абсолютно каждым из сегодняшних гостей – история, по которой можно снимать не один фильм. Но, к сожалению, все ужасы войны они видели своими глазами. В боях погибали их друзья, а вернувшись с войны, они узнавали, что в живых уже нет родителей. Как бы они не хотели, спустя 76 лет забыть не получилось ничего. А потому каждое их слово о мире – бесценно.

Экскурсия завершилась объятиями и вручением памятных сувениров, но каждый из приглашённых лишь повторял, как важно внимание. А уходя с горящими глазами, но очень робко попросят – пожалуйста, можно в эфире поздравить сослуживцев?

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