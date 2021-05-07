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Торжественное мероприятие, посвященное Дню герба и флага Республики Беларусь. Прямая трансляция. Смотреть онлайн
Источник материала: ОНТ
Каждое второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба и Государственного флага. 9 мая 2021-го в Минске состоится торжественное мероприятие, посвященное этому важному празднику.
Ожидается, что участие примет Президент Александр Лукашенко, а также представители органов власти, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений и, конечно, ветераны. Начало – в 18:00.
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню герба и флага Республики Беларусь. Прямая трансляция. Смотреть онлайн
Каждое второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба и Государственного флага. 9 мая 2021-го в Минске состоится торжественное...
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