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Торжественное мероприятие, посвященное Дню герба и флага Республики Беларусь. Прямая трансляция. Смотреть онлайн

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню герба и флага Республики Беларусь. Прямая трансляция. Смотреть онлайн

Каждое второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба и Государственного флага. 9 мая 2021-го в Минске состоится торжественное мероприятие, посвященное этому важному празднику. 

Ожидается, что участие примет Президент Александр Лукашенко, а также представители органов власти, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений и, конечно, ветераны. Начало – в 18:00.

 

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Теги: Минск
 
 
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Каждое второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба и Государственного флага. 9 мая 2021-го в Минске состоится торжественное...
 
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