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Пожар в сварочном цехе в Мытищах унес жизни четырех человек

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в сварочном цехе в Мытищах унес жизни четырех человек

По меньшей мере четверо погибли из-за пожара в сварочном цехе в Мытищах (Московская область, Россия) в пятницу, 7 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Трагедия случилась вечером, в сварочном цехе нежилого двухэтажного здания. В помещении хранились кислородные баллоны, 11 из них удалось вынести наружу. Работники пожарной службы смогли вынести из горящего здания один баллон с пропаном.

Пожар охватил 225 квадратных метров площади. Пожар был локализован. Сообщается, что, помимо погибших, есть пострадавший – мужчина, которого доставили в больницу.

Фото: МЧС России по Московской области

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По меньшей мере четверо погибли из-за пожара в сварочном цехе в Мытищах (Московская область, Россия) в пятницу, 7 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в...
 
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