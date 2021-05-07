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Пожар в сварочном цехе в Мытищах унес жизни четырех человек
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере четверо погибли из-за пожара в сварочном цехе в Мытищах (Московская область, Россия) в пятницу, 7 мая. Об этом
Трагедия случилась вечером, в сварочном цехе нежилого двухэтажного здания. В помещении хранились кислородные баллоны, 11 из них удалось вынести наружу. Работники пожарной службы смогли вынести из горящего здания один баллон с пропаном.
Пожар охватил 225 квадратных метров площади. Пожар был локализован. Сообщается, что, помимо погибших, есть пострадавший – мужчина, которого доставили в больницу.
Фото: МЧС России по Московской области
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По меньшей мере четверо погибли из-за пожара в сварочном цехе в Мытищах (Московская область, Россия) в пятницу, 7 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в...
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