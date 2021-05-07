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Возложение цветов к монументу Победы 9 Мая в Минске. Прямая трансляция. Смотреть онлайн | День Победы

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возложение цветов к монументу Победы 9 Мая в Минске. Прямая трансляция. Смотреть онлайн | День Победы

9 Мая на площади Победы по традиции соберутся тысячи белорусов, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Ожидается, что венок к монументу Победы возложит и Александр Лукашенко.

Церемония пройдет в рамках акции «Беларусь помнит». Начало мероприятия в 11:00. Смотрите прямую трансляцию на нашем YouTube-канале.

 

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9 Мая на площади Победы по традиции соберутся тысячи белорусов, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Ожидается, что венок к монументу...
 
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