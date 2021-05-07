|
В ГАИ рассказали, какие улицы Минска перекроют 9 мая
Источник материала: ОНТ
Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, центр города будет временно перекрыт для движения автотранспорта – в ГАИ просят учитывать это при планировании своего маршрута.
При проведении вечерних праздничных мероприятий с шести вечера на этих участках улиц снова будет закрыто движение личного авто, с 19:00 по этим улицам нельзя будет проехать и в общественном транспорте.
Фото: БЕЛТА (архив), ГАИ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, центр города будет временно перекрыт для движения автотранспорта – в ГАИ просят учитывать это при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)