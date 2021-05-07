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В ГАИ рассказали, какие улицы Минска перекроют 9 мая

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ГАИ рассказали, какие улицы Минска перекроют 9 мая

Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, центр города будет временно перекрыт для движения автотранспорта – в ГАИ просят учитывать это при планировании своего маршрута. 

Сообщается, что 9 мая с 7 утра и до конца праздничных мероприятий, которые запланировано провести в первой половине дня на площади Победы, будет введено временное ограничение движения автотранспорта. 


При проведении вечерних праздничных мероприятий с шести вечера на этих участках улиц снова будет закрыто движение личного авто, с 19:00 по этим улицам нельзя будет проехать и в общественном транспорте.

Фото: БЕЛТА (архив), ГАИ


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Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, центр города будет временно перекрыт для движения автотранспорта – в ГАИ просят учитывать это при...
 
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