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Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт к 9 Мая

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт к 9 Мая

Всеми любимые песни военных лет звучали сегодня во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь».   

Среди гостей собрания и свидетели тех страшных событий – ветераны, а также военнослужащие и руководители госучреждений. Концертная программа, в основе которой – диалог поколений, поведала судьбы героев войны через их письма родным с фронта. С поздравлением к победителям войны обратился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В своем выступлении он отметил: в основе народного единства – героическая история непокоренного белорусского народа и священная память о Великой Победе. Звучали поздравления и от тех, кто сегодня на страже страны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Те события, которые были в прошлом году ещё раз подчеркивают, насколько важна для нас эта победа. Как тот фундамент, на котором должно сплачиваться наше общество. Это наша святая обязанность людей в погонах – хранить, можно даже сказать, что отстоять и удержать ту победу, которую хотят у нас, к сожалению, даже отобрать». 

На сцену Большого зала Дворца Республики вышли любимые артисты и творческие коллективы. Среди них – группа Аура, Жанет, Виктория Алешко, Николай Скориков и многие другие. Этот праздничный концерт открыл марафон торжеств, посвященных Дню Победы. 

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Всеми любимые песни военных лет звучали сегодня во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь».    Среди гостей собрания...
 
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