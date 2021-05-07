Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт к 9 Мая

Источник материала: ОНТ

Всеми любимые песни военных лет звучали сегодня во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь».

Среди гостей собрания и свидетели тех страшных событий – ветераны, а также военнослужащие и руководители госучреждений. Концертная программа, в основе которой – диалог поколений, поведала судьбы героев войны через их письма родным с фронта. С поздравлением к победителям войны обратился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В своем выступлении он отметил: в основе народного единства – героическая история непокоренного белорусского народа и священная память о Великой Победе. Звучали поздравления и от тех, кто сегодня на страже страны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Те события, которые были в прошлом году ещё раз подчеркивают, насколько важна для нас эта победа. Как тот фундамент, на котором должно сплачиваться наше общество. Это наша святая обязанность людей в погонах – хранить, можно даже сказать, что отстоять и удержать ту победу, которую хотят у нас, к сожалению, даже отобрать».

На сцену Большого зала Дворца Республики вышли любимые артисты и творческие коллективы. Среди них – группа Аура, Жанет, Виктория Алешко, Николай Скориков и многие другие. Этот праздничный концерт открыл марафон торжеств, посвященных Дню Победы.

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