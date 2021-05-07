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Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт к 9 Мая
Источник материала: ОНТ
Всеми любимые песни военных лет звучали сегодня во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь».
Среди гостей собрания и свидетели тех страшных событий – ветераны, а также военнослужащие и руководители госучреждений. Концертная программа, в основе которой – диалог поколений, поведала судьбы героев войны через их письма родным с фронта. С поздравлением к победителям войны обратился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В своем выступлении он отметил: в основе народного единства – героическая история непокоренного белорусского народа и священная память о Великой Победе. Звучали поздравления и от тех, кто сегодня на страже страны.
На сцену Большого зала Дворца Республики вышли любимые артисты и творческие коллективы. Среди них – группа Аура, Жанет, Виктория Алешко, Николай Скориков и многие другие. Этот праздничный концерт открыл марафон торжеств, посвященных Дню Победы.
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Всеми любимые песни военных лет звучали сегодня во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и концерт «Спасибо за жизнь». Среди гостей собрания...
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