Стали известны победители турнира по шахматам «Белая ладья»

Источник материала: ОНТ

Завершился финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» при поддержке Президентского спортивного клуба.

В этом году высокий уровень подготовки показали представители регионов (обычно лучшими были шахматисты столицы или областных центров). Так, в командном первенстве победу одержали ученики средней школы №13 города Орши – впервые за годы существования турнира. Второе место осталось за юными шахматистами из Рогачёва. В личном первенстве лучшие результаты показали Михей Науменко, Артур Петросян (оба из Орши), Денис Попкович (Смолевичи) и Мария Стамбровская (Могилёв).

Турнир «Белая ладья» имеет давние традиции и был возрождён в 2015 году, вернув на республиканский уровень популярные в Советском Союзе шахматные встречи между школьными командами.

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