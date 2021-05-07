|
Известную российскую актрису ограбили
Источник материала: ОНТ
Российскую актрису Анастасию Макееву ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
В своем посте 39-летняя звезда пожаловалась, что провела несколько часов в полицейском участке, потому что стала жертвой грабителей. Из ее дома вынесли новую мебель, телевизор, садовую технику.
Анастасия сообщила, что это уже третье ограбление в ее жизни, но пытается относиться к ситуации с философской точки зрения, хотя неприятный осадок все равно остался.
В комментариях подписчики высказали сочувствие по поводу этого неприятного инцидента, а некоторые посоветовали не публиковать в интернете снимки, на которых видно ее имущество, чтобы оградить себя от подобных случаев в дальнейшем.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую актрису Анастасию Макееву ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В своем посте 39-летняя звезда пожаловалась, что провела несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)