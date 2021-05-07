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Известную российскую актрису ограбили

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известную российскую актрису ограбили

Российскую актрису Анастасию Макееву ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В своем посте 39-летняя звезда пожаловалась, что провела несколько часов в полицейском участке, потому что стала жертвой грабителей. Из ее дома вынесли новую мебель, телевизор, садовую технику.

Анастасия сообщила, что это уже третье ограбление в ее жизни, но пытается относиться к ситуации с философской точки зрения, хотя неприятный осадок все равно остался.



В комментариях подписчики высказали сочувствие по поводу этого неприятного инцидента, а некоторые посоветовали не публиковать в интернете снимки, на которых видно ее имущество, чтобы оградить себя от подобных случаев в дальнейшем.

Фото: pixabay

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Российскую актрису Анастасию Макееву ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В своем посте 39-летняя звезда пожаловалась, что провела несколько...
 
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