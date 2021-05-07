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Ученые рассказали о любви кошек к воображаемым коробкам
Источник материала: ОНТ
Кошки обожают проводить время не только в реальных, но и в воображаемых коробках. Об этом рассказали ученые из Нью-Йоркского университета в
Специалисты провели эксперимент, чтобы изучить визуальное восприятие кошек. Владельцам кошек нужно было сделать на полу специальный квадрат, создающий иллюзию присутствия коробки, а затем наблюдать за поведением питомцев. Рядом нужно было сделать еще один квадрат, со сторонами из клейкой ленты. Выяснилось, что кошки не делали различий между фигурами и одинаково охотно садились внутри первой и второй.
Поэтому ученые сделали вывод, что кошки обладают способностью людей достраивать воображаемые линии. Поэтому они чувствуют себя в безопасности даже внутри воображаемого замкнутого пространства. По мнению ученых, это открытие поможет лучше узнать о методах взаимодействия между животными и людьми.
Фото: pixabay
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Кошки обожают проводить время не только в реальных, но и в воображаемых коробках. Об этом рассказали ученые из Нью-Йоркского университета в статье журнала Applied Animal...
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