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Ученые рассказали о любви кошек к воображаемым коробкам

07.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали о любви кошек к воображаемым коробкам

Кошки обожают проводить время не только в реальных, но и в воображаемых коробках. Об этом рассказали ученые из Нью-Йоркского университета в статье журнала Applied Animal Behavior Science.

Специалисты провели эксперимент, чтобы изучить визуальное восприятие кошек. Владельцам кошек нужно было сделать на полу специальный квадрат, создающий иллюзию присутствия коробки, а затем наблюдать за поведением питомцев. Рядом нужно было сделать еще один квадрат, со сторонами из клейкой ленты. Выяснилось, что кошки не делали различий между фигурами и одинаково охотно садились внутри первой и второй.

Поэтому ученые сделали вывод, что кошки обладают способностью людей достраивать воображаемые линии. Поэтому они чувствуют себя в безопасности даже внутри воображаемого замкнутого пространства. По мнению ученых, это открытие поможет лучше узнать о методах взаимодействия между животными и людьми.

Фото: pixabay

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Кошки обожают проводить время не только в реальных, но и в воображаемых коробках. Об этом рассказали ученые из Нью-Йоркского университета в статье журнала Applied Animal...
 
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