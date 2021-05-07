ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посольство США упрекнуло Лукашенко за «слишком большой контроль»

08.05.2021 06:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Американское посольство в Минске вечером 7 мая перепостило в «Фейсбуке» информацию своего внешнеполитического ведомства от 2 мая на русском языке о системе разделения властей в США, «которая не позволяет одному человеку получить слишком большой контроль».

Посольство США упрекнуло Лукашенко за «слишком большой контроль»

Днем Александр Лукашенко, реагируя на коммюнике министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), заявил, что в Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, передает БелаПАН.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют, — сказал он. — Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы».

По словам Лукашенко, в ходе прошедшей в 2020 году избирательной кампании в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны».

«Эти факты были показаны на весь мир. Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что страны ЕС упрекают белорусские власти в чрезмерном применении силы во время протестов, но в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих. «Зачем застрелили женщину? А сколько погибло?» — сказал Лукашенко.

5 мая главы внешнеполитических ведомств участников G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония) призвали провести в Беларуси новые президентские выборы под международным наблюдением.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское посольство в Минске вечером 7 мая перепостило в «Фейсбуке» информацию своего внешнеполитического ведомства от 2 мая на русском языке о системе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали о любви кошек к воображаемым коробкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by