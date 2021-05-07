Посольство США упрекнуло Лукашенко за «слишком большой контроль»

Американское посольство в Минске вечером 7 мая перепостило в «Фейсбуке» информацию своего внешнеполитического ведомства от 2 мая на русском языке о системе разделения властей в США, «которая не позволяет одному человеку получить слишком большой контроль».





Днем Александр Лукашенко, реагируя на коммюнике министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), заявил, что в Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, передает БелаПАН .

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют, — сказал он. — Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы».

По словам Лукашенко, в ходе прошедшей в 2020 году избирательной кампании в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны».

«Эти факты были показаны на весь мир. Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что страны ЕС упрекают белорусские власти в чрезмерном применении силы во время протестов, но в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих. «Зачем застрелили женщину? А сколько погибло?» — сказал Лукашенко.

5 мая главы внешнеполитических ведомств участников G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония) призвали провести в Беларуси новые президентские выборы под международным наблюдением.