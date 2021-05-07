Премьер Беларуси Головченко раскритиковал Будапештский меморандум

Премьер-министр Роман Головченко раскритиковал нынешнюю политику западных стран в отношении Беларуси и заявил, что страна будет усиливать военную мощь.





«В 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Беларуси воздерживаться от угрозы силой либо ее применения против политической независимости Беларуси и не применять меры экономического принуждения… И, как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны», — заявил Головченко на торжественном собрании по случаю 76-годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое прошло 7 мая во Дворце Республики, передает БелаПАН .

По его словам, в XXI веке гибридные войны переходят в горячую фазу.

«Те, кто чувствует себя хозяевами в мире, и те, кто им прислуживает, нас не сломили. Но сегодня все чаще звучат призывы из-за рубежа, что нам не надо праздновать День победы. Надо, как мы, европейцы, отмечать день памяти и примирения, а где-то он называется днем памяти и скорби... Мы скорбим о жертвах, мы помним ужасы войны, мы приняли ваши просьбы о примирении. Но каются пусть те, кто принес на нашу землю страдания и разрушения и развязал геноцид белорусского народа. И нашу победу у нас никому не отнять», — заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В этой связи он подчеркнул, что Беларусь «не встанет на колени перед любой угрозой».

«Будем усиливать мощь Вооруженных сил, укреплять систему коллективной безопасности, развивать военное сотрудничество с Российской Федерацией, с Организацией Договора о коллективной безопасности. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир и безопасность на белорусской земле будут надежно сохранены и впредь», — сказал Головченко.

Выступая в феврале на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко также заявлял, что государство намерено материально укреплять военную мощь. «Мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам», — сказал он.

При этом Лукашенко признал, что власть не может направлять на финансирование обороны такие же деньги, как западные страны (Польша, Германия).

«Там печатают деньги за Атлантикой и привозят и раздают им эти деньги. За счет этого процветает оборонка у них, а бременем это ложится на нас, потому что долларом пользуются в мире все. Мы не можем вкладывать такие деньги и не будем, потому что мы не собираемся ни на кого нападать. Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», — заявил он.