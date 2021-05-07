Белорусы обыграла команду Германии в Нюрнберге













Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Германии в товарищеском матче.





пишет Sputnik. В пятницу, 7 мая, в Нюрнберге состоялся товарищеский поединок Германия – Беларусь. Гости праздновали победу со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0),Sputnik.





Голами в составе победителей отметились Герман Нестеров (1-я минута), Дмитрий Знахаренко (8-я), Фрэнсис Паре (60-я) и Илья Усов (60-я). У Германии – Даниэль Шмельц (38-я).





Интересно, что эта встреча стала первой с 2017 года. Тогда белорусы и немцы встречались в рамках Евровызова: 14 апреля в Жодино Беларусь обыграла немцев (3:1), а день спустя гости взяли реванш в Бобруйске (2:1).





Напомним, белорусские хоккеисты продолжают подготовку к чемпионату мира 2021 года в Риге (Латвия), который стартует 21 мая. Завтра белорусы проведут еще один спарринг против Германии.





Первый матч на ЧМ подопечные Михаила Захарова проведут 21 мая против Словакии.















