|
Белорусы обыграла команду Германии в Нюрнберге
Источник материала: Партизан
Белорусы забросили сопернику четыре шайбы: две в самом старте первого периода, еще две в пустые ворота в концовке.
Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Германии в товарищеском матче.
В пятницу, 7 мая, в Нюрнберге состоялся товарищеский поединок Германия – Беларусь. Гости праздновали победу со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0),
Голами в составе победителей отметились Герман Нестеров (1-я минута), Дмитрий Знахаренко (8-я), Фрэнсис Паре (60-я) и Илья Усов (60-я). У Германии – Даниэль Шмельц (38-я).
Интересно, что эта встреча стала первой с 2017 года. Тогда белорусы и немцы встречались в рамках Евровызова: 14 апреля в Жодино Беларусь обыграла немцев (3:1), а день спустя гости взяли реванш в Бобруйске (2:1).
Напомним, белорусские хоккеисты продолжают подготовку к чемпионату мира 2021 года в Риге (Латвия), который стартует 21 мая. Завтра белорусы проведут еще один спарринг против Германии.
Первый матч на ЧМ подопечные Михаила Захарова проведут 21 мая против Словакии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы забросили сопернику четыре шайбы: две в самом старте первого периода, еще две в пустые ворота в концовке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)