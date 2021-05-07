Минсвязи: Полная отмена роуминга между Беларусью и Россией упирается в организацию борьбы с мошенничеством













сказал Шульган. "Схема работы по отмене роуминга - определения каналов связи, взаимодействия с операторами РФ, налажена. Для себя мы сейчас взяли тайм-аут - опытной эксплуатации, но в которой уже все работает в боевом режиме", -Шульган.





В целом он считает, что система работает достаточно эффективно. В частности, стоимость роуминга уже существенно уменьшилась, пишет smartpress.by.





"Что сейчас недоделано, чтобы говорить о выполнении дорожной карты, которая с российскими коллегами была подписана – это 0 (рублей – Смартпресс) за входящие. Да, этот момент нужен для того, чтобы сказать о некой чистоте мероприятия. Над ним мы сейчас работаем. Здесь нет, скажем так, каких-то связных вещей, это тариф. Прорабатываются варианты как его сделать реальным", - сообщили Шульган.





При этом важным, не до конца решенным, является вопрос организации системы борьбы с фродом, сообщил министр. "Если не будет договоренности сейчас, то потом будут лишние проблемы", - пояснил он.





По словам Шульгана, решение этого вопроса идет непрерывно, хоть и не всегда гладко. "Но я надеюсь, что в ближайшее время подойдем к финальному обсуждению. До конца года хотел бы, чтобы все было прописано в положениях, регламентах, договоренностях между операторами", - сообщил министр.





Генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя также сообщил, что разработанная регуляторами Беларуси и России нормативная база позволила заключить соответствующие соглашения со всеми ключевыми операторами мобильной связи и "Ростелекомом". "Насущной работой являются только антифродовские мероприятия", - сказал он.





Напомним, в апреле посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что роуминг между Россией и Беларусью может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений.





Семашко также отмечал, что запущенная в конце 2020 года опытная эксплуатация показала, что решены все трудности по технике, программным продуктам и организационным моментам.