Дом горел, а молитва на стене – нет. Депутат-погорелец отстраивает дом в Берёзовском районе













Напомним, его дом горел 18 января – примчались пожарные из Пружан и Берёзы. Сгорела крыша, пристройка, имущество внутри. Но, благодаря пожарным, коробку в основном удалось спасти.

















Многие комментаторы тогда высказывались в интернете, что дом депутата могли поджечь из-за его оппозиционной позиции. Но Валерий Билибуха говорит, что это не так – выяснилось, что проблема была в дымоходе.





Корреспондент «Першага Рэгіёну» побывал в гостях у Валерия Билибухи и посмотрел, как идет ремонт.





В день приезда журналиста тут работали мастера стяжки – заливали полы. Каркас крыши уже сделан, как и новая пристройка.





«Сделали дом чуть выше, добавили брёвен. Полы решил уже заливать, сделаем в некоторых комантах тёплыми. Сделаем лучше, чем был. Но не особо хотелось, конечно, на старость лет таким заниматься», – говорит Валерий Билибуха.





Сельский депутат рассказал, что на пожаре не обошлось без чуда – недалеко от очага возгорания уцелела молитва, прикрепленная к стене на ткани. Эту молитву ему подарил на 50-летие политик Павел Северинец.





Сам депутат после пожара помотался по больницам. А голос его был необычно хриплым. Спасая на пожаре документы, он надышался дымом плавившегося сайдинга, которым была обшита пристройка. На днях ездил в Брест в больницу. К счастью, врачи заверили, что здоровье восстанавливается.

















Работы еще «не початый край», говорит Валерий. Но благодарит всех неравнодушных, кто отозвался помочь в его беде.





Помогли на работе – он работает лесником в Кабаковском лесничестве Ивацевичского лесхоза. И коллеги скинулись, и деревом организация помогла. Сельчане, они же избиратели, помогают и рублём, и рабочими руками.





Узнав о беде Билибухи отзывались самые неожиданные люди. Рабочие приезжали помочь из других городов, незнакомая бабушка звонила, чтобы поделиться пенсией, а некоторые предприниматели предлагали серьёзные скидки.





«Белорусы – солидарные люди. У меня первое время руки опускались, в шоке был. Всю жизнь, что-то делал и делал в этом родительском доме. А тут вмомент все уничтожено. Но благодаря поддержке людей вот и движется постепенно дело», – не унывает Билибуха.





Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.





О нём много писала пресса, так как депутат не отсиживался, а часто выступал с инициативами в решении тех или иных местных проблем – то запрет на содержание свиней во время африканской чумы, то дороги, то запрет на купание, то качество воды в селе. Он часто собирал подписи и многие из этих проблем впоследствии решались. Пользуется уважением не только в деревнях, где избран депутатом, но и среди жителей Берёзовского района и за его границами.





Напомним, его дом горел 18 января – примчались пожарные из Пружан и Берёзы. Сгорела крыша, пристройка, имущество внутри. Но, благодаря пожарным, коробку в основном удалось спасти.

Многие комментаторы тогда высказывались в интернете, что дом депутата могли поджечь из-за его оппозиционной позиции. Но Валерий Билибуха говорит, что это не так – выяснилось, что проблема была в дымоходе.





Корреспондент «Першага Рэгіёну» побывал в гостях у Валерия Билибухи и посмотрел, как идет ремонт.





В день приезда журналиста тут работали мастера стяжки – заливали полы. Каркас крыши уже сделан, как и новая пристройка.





«Сделали дом чуть выше, добавили брёвен. Полы решил уже заливать, сделаем в некоторых комантах тёплыми. Сделаем лучше, чем был. Но не особо хотелось, конечно, на старость лет таким заниматься», – говорит Валерий Билибуха.





Сельский депутат рассказал, что на пожаре не обошлось без чуда – недалеко от очага возгорания уцелела молитва, прикрепленная к стене на ткани. Эту молитву ему подарил на 50-летие политик Павел Северинец.





Сам депутат после пожара помотался по больницам. А голос его был необычно хриплым. Спасая на пожаре документы, он надышался дымом плавившегося сайдинга, которым была обшита пристройка. На днях ездил в Брест в больницу. К счастью, врачи заверили, что здоровье восстанавливается.

Работы еще «не початый край», говорит Валерий. Но благодарит всех неравнодушных, кто отозвался помочь в его беде.





Помогли на работе – он работает лесником в Кабаковском лесничестве Ивацевичского лесхоза. И коллеги скинулись, и деревом организация помогла. Сельчане, они же избиратели, помогают и рублём, и рабочими руками.

















Узнав о беде Билибухи отзывались самые неожиданные люди. Рабочие приезжали помочь из других городов, незнакомая бабушка звонила, чтобы поделиться пенсией, а некоторые предприниматели предлагали серьёзные скидки.





«Белорусы – солидарные люди. У меня первое время руки опускались, в шоке был. Всю жизнь, что-то делал и делал в этом родительском доме. А тут вмомент все уничтожено. Но благодаря поддержке людей вот и движется постепенно дело», – не унывает Билибуха.





Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.



