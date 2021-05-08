Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Завязли все наши интеграционные процессы, дико завязли…» Угрозы и действия беларусской власти в интерпретации росСМИ Российские СМИ системно работают со своей аудиторией, продвигая нужные нарративы.

Российские СМИ системно работают со своей аудиторией, продвигая нужные нарративы. Появилась информация об очередном недовольстве беларусской власти Европой и США. Ожидаемо транслируется идеологема о необходимости реагировать в ответ на европейские и американские санкции.Основные нарративы, которые внедряются в российское информационное пространство: коллективный Запад – это санкции и экономические проблемы для Беларуси. А основным партнером и единственным гарантом суверенной Беларуси является Россия, несмотря на непредсказуемость и ненадежность беларусской власти.Далее краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Благодаря российским СМИ происходит радикализация и демонизация образа протестующих. При этом подчёркивается, что беларусская власть с одной стороны ждет радикализации, с другой действует неадекватно жестко реальной ситуации.Российские СМИ подчеркнуто продолжают называть Беларусь просто республикой, что вызывает у аудитории, прежде всего российской, восприятие Беларуси наравне с республиками, которые входят в состав РФ, а не как не независимого государства.Несмотря на формальную демонстрацию поддержки, медиа ожидаемо транслируют тезис о стремлении Лукашенко лавировать между Западом и Востоком, сохраняя при этом всю полноту власти. Активно расставляются маркеры «свой-чужой», при чем беларусская власть позиционируется как не «свой», в отличии от беларуского народа.Присутствует и обязательный нарратив о деструктивности действий оппозиции, которые влекут за собой негативные последствия для страны, в том числе в виде санкций. А беларусские власти вынуждены на санкции реагировать контрсанкциями, причем, в подаче российских СМИ, не всегда эффективными и адекватными.Внимание аудитории акцентируют на невыполнении беларусской властью своих функций — она пытается вернуть контроль вместо восстановления дееспособности государства в полном масштабе. И в такой ситуации выход из кризиса возможен только за счёт усиления роли и влияния России.