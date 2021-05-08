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В Польше раскритиковали заявление о рождении Рокоссовского в Беларуси

08.05.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Польше раскритиковали заявление о рождении Рокоссовского в Беларуси
Фото: Wikimedia commons
Запись в метрической книге о крещении советского маршала Константина Рокоссовского в поселке Телеханы в ныне Ивацевичском районе Брестской области Беларуси не доказывает, что он родился именно там. Об этом заявила польская исследовательница биографии военачальника Ольга Добжаньска, раскритиковавшая выводы белорусских специалистов, сообщает РИА Новости.

Известно, что Рокоссовский в разное время указывал разные места и разные даты своего рождения, из-за чего тайну его происхождения долгое время не удавалось раскрыть. В своей кандидатской карточке от 1920 года на замещение командных должностей Красной армии он указал местом рождения Варшаву, а через некоторое время — Великие Луки.

Однако недавно в белорусском архиве была обнаружена запись, что Рокоссовский был крещен в белорусском населенном пункте Телеханы, который тогда входил в состав Минской губернии Российской империи, после стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.

В документе указано, что мальчик Константин родился 3 сентября 1889-го (по старому стилю) в семье дворянина, католика Ксавьера Рокоссовского и его жены, православной верующей Антонины, и был крещен в Свято-Троицкой церкви Телехан. Однако, как считает Добжаньска, настоящее место рождения Рокоссовского так и останется неизвестным, поскольку место рождения и место крещения могут различаться.

По правилам Российской империи, ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком. Сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако придерживалась католической веры. Об этом свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.
 
 
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Рокоссовский в разное время указывал разные места и разные даты своего рождения.
 
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