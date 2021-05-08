|
В Польше раскритиковали заявление о рождении Рокоссовского в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: Wikimedia commons
Известно, что Рокоссовский в разное время указывал разные места и разные даты своего рождения, из-за чего тайну его происхождения долгое время не удавалось раскрыть. В своей кандидатской карточке от 1920 года на замещение командных должностей Красной армии он указал местом рождения Варшаву, а через некоторое время — Великие Луки.
Однако недавно в белорусском архиве была обнаружена запись, что Рокоссовский был крещен в белорусском населенном пункте Телеханы, который тогда входил в состав Минской губернии Российской империи, после стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.
В документе указано, что мальчик Константин родился 3 сентября 1889-го (по старому стилю) в семье дворянина, католика Ксавьера Рокоссовского и его жены, православной верующей Антонины, и был крещен в Свято-Троицкой церкви Телехан. Однако, как считает Добжаньска, настоящее место рождения Рокоссовского так и останется неизвестным, поскольку место рождения и место крещения могут различаться.
По правилам Российской империи, ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком. Сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако придерживалась католической веры. Об этом свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рокоссовский в разное время указывал разные места и разные даты своего рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)