Только родились, но уже могут украсть ваше сердечко. 10 фото милых детенышей-зверят. Как вам номер шестой?

Источник материала: ОНТ

Бытует мнение, что если всем в мире раздать по утенку, хомячку или птичке, злых людей в мире станет меньше. А еще фотоподборка детенышей зверей – то, что нужно для поднятия настроения и снятия стресса. Представляем вам самых маленьких товарищей, которые, совсем недавно появившись на свет, уже готовы украсть ваше сердечко.

Надежда, свет, искренняя радость – гамма эмоций, которую могут передать даже фотографии, заставят расслабиться и улыбнуться самого уставшего человека.

1. Что тут у нас вкусного?..



imgur.com

2. Щека к щеке





telegraph.co.uk





3. «Мам, я зверски голоден!» – «Да ты ел три минуты назад!»





cdn.fishki.net





4. Лопоухое нечто





thewallpaper.co

5. Так теплее. А в чем дело?





funik.ru





6. Лучше с ним не шутить.





joyreactor.cc

7. Очень сладкий зевок детеныша панды





zooblog.ru

8. Пешком под... маму





zooblog.ru

9. Тот случай, когда любоваться детенышами лучше издали





wallpaperscave.ru





10. Намаялся





scoopwhoop.com

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