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Только родились, но уже могут украсть ваше сердечко. 10 фото милых детенышей-зверят. Как вам номер шестой?
Источник материала: ОНТ
Бытует мнение, что если всем в мире раздать по утенку, хомячку или птичке, злых людей в мире станет меньше. А еще фотоподборка детенышей зверей – то, что нужно для поднятия настроения и снятия стресса. Представляем вам самых маленьких товарищей, которые, совсем недавно появившись на свет, уже готовы украсть ваше сердечко.
Надежда, свет, искренняя радость – гамма эмоций, которую могут передать даже фотографии, заставят расслабиться и улыбнуться самого уставшего человека.
1. Что тут у нас вкусного?..
imgur.com
2. Щека к щеке
telegraph.co.uk
3. «Мам, я зверски голоден!» – «Да ты ел три минуты назад!»
cdn.fishki.net
4. Лопоухое нечто
thewallpaper.co
5. Так теплее. А в чем дело?
funik.ru
6. Лучше с ним не шутить.
joyreactor.cc
7. Очень сладкий зевок детеныша панды
zooblog.ru
8. Пешком под... маму
zooblog.ru
9. Тот случай, когда любоваться детенышами лучше издали
wallpaperscave.ru
10. Намаялся
scoopwhoop.com
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Только родились, но уже могут украсть ваше сердечко. 10 фото милых детенышей-зверят. Как вам номер шестой?
Бытует мнение, что если всем в мире раздать по утенку, хомячку или птичке, злых людей в мире станет меньше. А еще фотоподборка детенышей зверей – то, что нужно для...
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