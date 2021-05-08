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Только родились, но уже могут украсть ваше сердечко. 10 фото милых детенышей-зверят. Как вам номер шестой?

08.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Только родились, но уже могут украсть ваше сердечко. 10 фото милых детенышей-зверят. Как вам номер шестой?

Бытует мнение, что если всем в мире раздать по утенку, хомячку или птичке, злых людей в мире станет меньше. А еще фотоподборка детенышей зверей – то, что нужно для поднятия настроения и снятия стресса. Представляем вам самых маленьких товарищей, которые, совсем недавно появившись на свет, уже готовы украсть ваше сердечко.

Надежда, свет, искренняя радость – гамма эмоций, которую могут передать даже фотографии, заставят расслабиться и улыбнуться самого уставшего человека.

 1. Что тут у нас вкусного?..

imgur.com

 

2. Щека к щеке


telegraph.co.uk


3. «Мам, я зверски голоден!» – «Да ты ел три минуты назад!»


cdn.fishki.net


4. Лопоухое нечто


thewallpaper.co

5. Так теплее. А в чем дело?


funik.ru


6. Лучше с ним не шутить.


joyreactor.cc

7. Очень сладкий зевок детеныша панды


zooblog.ru

8. Пешком под... маму


zooblog.ru

9. Тот случай, когда любоваться детенышами лучше издали


wallpaperscave.ru


10. Намаялся


scoopwhoop.com

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Бытует мнение, что если всем в мире раздать по утенку, хомячку или птичке, злых людей в мире станет меньше. А еще фотоподборка детенышей зверей – то, что нужно для...
 
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