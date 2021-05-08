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Беларусь помнит. Цветы ложатся ко всем братским могилам, военным памятникам и местам боевой славы
Источник материала: ОНТ
В Беларуси начались торжества ко Дню Победы. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившим нам свободу и независимость. Цветы ложатся ко всем братским могилам, военным памятникам и местам боевой славы. К патриотическому марафону подключились тысячи жителей страны.
Беларусь помнит. Склонить головы перед могилами тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на нашей земле, – священный долг каждого. Особенно перед 9 Мая. Невзирая на чины и звания, белорусы несут цветы к монументам. Премьер-министр сегодня – на военном кладбище Минска. Место знаковое. Здесь покоятся сотни защитников белорусской столицы.
Венки сегодня легли и к другим местам воинской славы. Члены правительства, парламентарии и руководители различных ведомств чтили память погибших у стелы «Минск – город герой», на площади Победы и у памятного знака у музея истории Великой Отечественной войны.
В последнее время за рубежом разворачивается кампания по дискредитации Великой Отечественной и искажению фактов войны в целом. Советского солдата представляют оккупантом и поработителем, сносят памятники воинской славы, оскверняют мемориалы погибшим защитникам не только в Европе, но и в бывших союзных республиках. И этого белорусы, которые, как никто другой, знают об ужасах войны, не могут ни понять, ни простить.
Сотрудники МВД провели митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи Могилевского района. Бой на этом рубеже был неравным, однако атаки гитлеровцев разбивались о стойкость и мужество. Шесть суток без сна и отдыха под палящим июльским солнцем и непрекращающимся огнем бойцы-милиционеры стояли насмерть. Из 250 человек в живых осталось только 19.
В преддверии 9 Мая белорусы вспоминают подвиг тех, кто подарил будущим поколениям День Великой Победы. Особую роль в этом сыграли и военные медики. В третьей городской больнице Минска сегодня вспоминали врача, Героя Советского Союза Евгения Клумова.
Память погибших почтили в Гатово. Более 40 лет назад мемориал здесь создали студенты Минского лингвистического университета. С тех пор они взяли шефство над братскими захоронениями и ежегодно встречаются в преддверии Дня Победы.
И по прошествии 76 лет День Победы остается самым светлым и важным праздником в белорусских семьях. Отдать дань уважения и поклониться памятникам или живым свидетелям той войны может каждый. Но главная и общая задача для нас и будущих поколений – сохранение истинной памяти и недопущение новой войны.
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В Беларуси начались торжества ко Дню Победы. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившим нам свободу и независимость. Цветы ложатся...
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