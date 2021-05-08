Беларусь помнит. Цветы ложатся ко всем братским могилам, военным памятникам и местам боевой славы

Источник материала: ОНТ

В Беларуси начались торжества ко Дню Победы. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившим нам свободу и независимость. Цветы ложатся ко всем братским могилам, военным памятникам и местам боевой славы. К патриотическому марафону подключились тысячи жителей страны.





Беларусь помнит. Склонить головы перед могилами тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на нашей земле, – священный долг каждого. Особенно перед 9 Мая. Невзирая на чины и звания, белорусы несут цветы к монументам. Премьер-министр сегодня – на военном кладбище Минска. Место знаковое. Здесь покоятся сотни защитников белорусской столицы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Находясь сегодня здесь в этом святом месте и вспоминая то, через что пришлось пройти нашим предкам, нашим дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить. Беларусь никогда не встанет на колени, точно также, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только XX века, но и всей мировой истории».

Венки сегодня легли и к другим местам воинской славы. Члены правительства, парламентарии и руководители различных ведомств чтили память погибших у стелы «Минск – город герой», на площади Победы и у памятного знака у музея истории Великой Отечественной войны.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы должны помнить подвиг наших дедов, прадедов, он должен с нами на всю жизнь оставаться. Добрая традиция накануне этих праздников. Мы чтим память каждого погибшего, ухаживаем за могилами, мы заботимся ежедневно о живущих с нами ветеранах».

В последнее время за рубежом разворачивается кампания по дискредитации Великой Отечественной и искажению фактов войны в целом. Советского солдата представляют оккупантом и поработителем, сносят памятники воинской славы, оскверняют мемориалы погибшим защитникам не только в Европе, но и в бывших союзных республиках. И этого белорусы, которые, как никто другой, знают об ужасах войны, не могут ни понять, ни простить.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы вместе с нашими союзниками по ОДКБ, союзниками по СНГ принимаем регулярные соответствующие заявления против героизации нацизма, против фальсификации истории, против сноса памятников, а вообще, с точки зрения здравого смысла, для меня очень удивительно то, что происходит во многих странах. У нас тоже много спорных моментов. Можно по-разному относиться к тем или иным героям, но, заметьте, ни один памятник истории в нашей стране не был разрушен».

Сотрудники МВД провели митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи Могилевского района. Бой на этом рубеже был неравным, однако атаки гитлеровцев разбивались о стойкость и мужество. Шесть суток без сна и отдыха под палящим июльским солнцем и непрекращающимся огнем бойцы-милиционеры стояли насмерть. Из 250 человек в живых осталось только 19.

В преддверии 9 Мая белорусы вспоминают подвиг тех, кто подарил будущим поколениям День Великой Победы. Особую роль в этом сыграли и военные медики. В третьей городской больнице Минска сегодня вспоминали врача, Героя Советского Союза Евгения Клумова.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Он уроженец и выпускник Московского университета, с 21-го года работал в Минске, основатель хирургической школы, вся его жизнь, которая оборвалась в Малом Тростенце, являются ярчайшей историей преданности человечеству».

Память погибших почтили в Гатово. Более 40 лет назад мемориал здесь создали студенты Минского лингвистического университета. С тех пор они взяли шефство над братскими захоронениями и ежегодно встречаются в преддверии Дня Победы.

И по прошествии 76 лет День Победы остается самым светлым и важным праздником в белорусских семьях. Отдать дань уважения и поклониться памятникам или живым свидетелям той войны может каждый. Но главная и общая задача для нас и будущих поколений – сохранение истинной памяти и недопущение новой войны.





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