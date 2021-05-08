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«То, что ближе сердцу»: кто и почему покупает товары с белорусской символикой?
Источник материала: ОНТ
В канун таких дат, как 9 Мая, мелочей не бывает. Символы – они вокруг нас. И настоящие белорусские пользуются спросом как никогда. Всё очень просто – ещё недавно о цветах спорили, были те, кто пытался разделить и страну, и нацию на полосы. Но сегодня совершенно понятно, что ближе белорусскому сердцу.
12 – столько нужно оттенков, чтобы вышить герб. Это чуть больше двух граммов ниток. И 14 тысяч уколов иголкой. На жодинском «Свитанке» за смену могут вышить больше 120 гербов. Это декоративный элемент будущей модели одежды, на создание которой дизайнеров вдохновили государственные символы. Такой продукции фабрика выпускает порядка 7 тысяч единиц в месяц.
Успех продаж объясняется просто: национальный колорит плюс белорусское качество. Такие модели хотят носить. Их активно покупают и белорусы, и иностранцы, признаётся столичный ритейл.
В универсальном магазине есть и отдельные стенды с патриотической одеждой – в мужском и женском залах, и целые секции. «Беларускi куток» предлагает лён, сувенирные куклы, шкатулки. Но больший спрос – на государственные символы. Герб, флаги, нагрудные металлические значки.
В столичном универмаге свой первый государственный флаг купила и семья Гузгэ. Он был более скромного размера. А вот этот флаг, который сейчас развевается, им подарили единомышленники – те, кто «за» Беларусь. И показали это во время автопробегов другим белорусам, преодолев тысячи километров с государственными символами.
Идею вывешивать государственный флаг на террасе своего дома, как честно признаются супруги, многие посчитали слишком смелой и прямолинейной. Хотя главное для такого поступка – всего лишь уважение к своему символу. Вывешивать, а равно и почитать свой флаг – у белорусов не то не принято, не то люди просто стесняются. Это из-за ментальности, говорят учёные.
Но патриотизм и свою позицию нужно транслировать, уверены историки. Ведь это не просто символические предметы, которые можно купить в магазине. Это воплощение нашей современной свободы, отправной точкой для которой стала во многом Великая Победа.
Бронислав Карпенко хорошо помнит, как убегал из-под пуль фашистов и как восстанавливал разрушенный Минск после освобождения от захватчиков. Об этом рассказывает школьникам. У них просто не получится представить другую картину – когда над твоей Родиной, в родном городе, развеваются чужие знамёна.
Людьми, которые заплатили слишком дорого, говорит ветеран Василий Шишов, и нужно гордиться своим флагом, который выбирали все вместе, на референдуме.
Они – молодые и креативные – могут предложить свои идеи того, какой должна быть современная и комфортная одежда с государственной символикой. Создать целую коллекцию – такую возможность получит победитель конкурса Беллегпрома и Белорусского союза молодёжи.
Объединение уже поддерживает модельеров-патриотов. Они предлагают, к примеру, особые аксессуары. Знаковый дизайн – отсылка к государственному флагу. Они есть в продаже, как и бутоньерки, в столичных магазинах. Но цветы Великой Победы можно сделать и своими руками.
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В канун таких дат, как 9 Мая, мелочей не бывает. Символы – они вокруг нас. И настоящие белорусские пользуются спросом как никогда. Всё очень просто – ещё недавно о...
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