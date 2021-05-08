«То, что ближе сердцу»: кто и почему покупает товары с белорусской символикой?

Источник материала: ОНТ

В канун таких дат, как 9 Мая, мелочей не бывает. Символы – они вокруг нас. И настоящие белорусские пользуются спросом как никогда. Всё очень просто – ещё недавно о цветах спорили, были те, кто пытался разделить и страну, и нацию на полосы. Но сегодня совершенно понятно, что ближе белорусскому сердцу.





12 – столько нужно оттенков, чтобы вышить герб. Это чуть больше двух граммов ниток. И 14 тысяч уколов иголкой. На жодинском «Свитанке» за смену могут вышить больше 120 гербов. Это декоративный элемент будущей модели одежды, на создание которой дизайнеров вдохновили государственные символы. Такой продукции фабрика выпускает порядка 7 тысяч единиц в месяц.

Мария Зайцева, начальник отдела рекламы белорусской компании по производству трикотажных изделий: «Пользуется спросом в наших фирменных магазинах, особенно в преддверии праздников – 9 Мая, День Независимости. В особенности в городах Минск, Молодечно, Брест. Стабильность со стороны розничных покупателей. Это мы отслеживаем, наш отдел розничной торговли, непосредственно, делает какие-то анализы. Также наш отдел маркетинга ведёт эту статистику. Также наши оптовые покупатели берут эти товары на экспорт».

Успех продаж объясняется просто: национальный колорит плюс белорусское качество. Такие модели хотят носить. Их активно покупают и белорусы, и иностранцы, признаётся столичный ритейл.

Татьяна Бегун, продавец-консультант Центрального универсального магазина: «Покупатели ежедневно интересуются продукцией с символикой нашего государства, но в преддверии праздников особенно пользуется спросом».

Татьяна Абламская, товаровед Государственного универсального магазина: «Фуфайки с нашей символикой пользуются очень хорошим спросом. Их выпускают наши белорусские фабрики».

В универсальном магазине есть и отдельные стенды с патриотической одеждой – в мужском и женском залах, и целые секции. «Беларускi куток» предлагает лён, сувенирные куклы, шкатулки. Но больший спрос – на государственные символы. Герб, флаги, нагрудные металлические значки.

Жанна Саковская, заместитель начальника отдела Государственного универсального магазина: «В широком ассортименте представлена продукция: герб, флаги, которые есть и разных размеров, то есть маленькие флаги, настольные, которые, в основном, атрибут для праздничных и спортивных мероприятий. Если автопробеги, то востребованы флаги больших размеров».

В столичном универмаге свой первый государственный флаг купила и семья Гузгэ. Он был более скромного размера. А вот этот флаг, который сейчас развевается, им подарили единомышленники – те, кто «за» Беларусь. И показали это во время автопробегов другим белорусам, преодолев тысячи километров с государственными символами.

Идею вывешивать государственный флаг на террасе своего дома, как честно признаются супруги, многие посчитали слишком смелой и прямолинейной. Хотя главное для такого поступка – всего лишь уважение к своему символу. Вывешивать, а равно и почитать свой флаг – у белорусов не то не принято, не то люди просто стесняются. Это из-за ментальности, говорят учёные.

Николай Смехович, кандидат исторических наук, заведующий центром истории Беларуси конца XVIII-XXI веков Института истории НАН Беларуси: «Наша национальная символика и является олицетворением стойкости и преданности каждого из нас нашей государственности и нашим символом этой государственности – флагу, гербу и гимну. В нашем национальном менталитете характерная черта – скромность, стремление не выпячивать своих достижений. Мы умалчиваем, когда говорим о своих заслугах».

Но патриотизм и свою позицию нужно транслировать, уверены историки. Ведь это не просто символические предметы, которые можно купить в магазине. Это воплощение нашей современной свободы, отправной точкой для которой стала во многом Великая Победа.

Бронислав Карпенко хорошо помнит, как убегал из-под пуль фашистов и как восстанавливал разрушенный Минск после освобождения от захватчиков. Об этом рассказывает школьникам. У них просто не получится представить другую картину – когда над твоей Родиной, в родном городе, развеваются чужие знамёна.

Людьми, которые заплатили слишком дорого, говорит ветеран Василий Шишов, и нужно гордиться своим флагом, который выбирали все вместе, на референдуме.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны: «Мы все проголосовали за такой флаг. Это же государственный флаг. Это, так сказать, честь этой Республики. Наши спортсмены под этим флагом завоёвывают победы. Их гордость. Вот посмотрите, как наш спортсмен стоит, и когда флаг этот вывешивают, играет гимн Беларуси, то у него слезы текут. Раз мы живём в Беларуси, то мы должны быть патриотами».

Они – молодые и креативные – могут предложить свои идеи того, какой должна быть современная и комфортная одежда с государственной символикой. Создать целую коллекцию – такую возможность получит победитель конкурса Беллегпрома и Белорусского союза молодёжи.

Павел Рандовцев, секретарь отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белорусской железной дороги: «Ношение на груди элемента нашего флага для меня – это часть патриотизма, часть гордости за нашу страну. Так как я живу в этой стране, я работаю для этой страны, я работаю для наших людей».

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»: «Проект "Цветы Великой Победы" уже стал по-настоящему народной традицией. Не зря красно-зелёная лента прикрепляется с левой стороны, ближе к сердцу, потому что это то, что связывает нас с миллионами людей, которые добывали для нас эту Победу, которые отстраивали эту страну».

Объединение уже поддерживает модельеров-патриотов. Они предлагают, к примеру, особые аксессуары. Знаковый дизайн – отсылка к государственному флагу. Они есть в продаже, как и бутоньерки, в столичных магазинах. Но цветы Великой Победы можно сделать и своими руками.





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