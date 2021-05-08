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Любимые мелодии военных лет: «5 элемент» и Белорусский фонд мира организовали концерт в Белгосфилармонии
Источник материала: ОНТ
В канун дня Победы в Белгосфилармонии звучали песни войны. Подарок зрителям сделали компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира.
На сцене – государственный академический симфонический оркестр, хоровая капелла имени Григория Ширмы и приглашённый солист Илья Кузьмин. «Священная война», «Майский вальс», «День победы» – эти композиции наизусть знает каждый. Строчка песни – целая эпоха, история непростой судьбы свидетелей войны.
«Любимые мелодии военных лет» – подарок ветеранам и благодарность за неоценимый подвиг во имя мира и свободы. Организаторы праздника – компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира. С 2017 года они вместе реализуют масштабный проект «Дай пять добру».
В апреле в Молодечно для ветеранов открыли пять специально оборудованных палат с новой мебелью. Спонсоры сделали всё, чтобы пациенты чувствовали себя как дома. А это, как уверяют специалисты, помогает выздоровлению.
Присоединиться к доброй миссии может каждый. В магазинах «5 элемент», помимо техники, можно приобрести сувениры, вырученные средства направят на поддержку детей и ветеранов.
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Любимые мелодии военных лет: «5 элемент» и Белорусский фонд мира организовали концерт в Белгосфилармонии
В канун дня Победы в Белгосфилармонии звучали песни войны. Подарок зрителям сделали компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира. На сцене – государственный...
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