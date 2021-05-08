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Любимые мелодии военных лет: «5 элемент» и Белорусский фонд мира организовали концерт в Белгосфилармонии

08.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Любимые мелодии военных лет: «5 элемент» и Белорусский фонд мира организовали концерт в Белгосфилармонии

В канун дня Победы в Белгосфилармонии звучали песни войны. Подарок зрителям сделали компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира. 


На сцене – государственный академический симфонический оркестр, хоровая капелла имени Григория Ширмы и приглашённый солист Илья Кузьмин. «Священная война», «Майский вальс», «День победы» – эти композиции наизусть знает каждый. Строчка песни – целая эпоха, история непростой судьбы свидетелей войны.

Александр Козлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Вспоминаем горе, когда нас отселяли из собственных домов, когда всё бросали. Когда ходили по деревням, жили в окопах». 

Леонид Ерёмин, ветеран Великой Отечественной войны: «Это было время, когда мы были сплочённые, когда воевали против страшного врага – фашизма. Эти песни звучали у нас в самоволках, в землянках где-то». 

«Любимые мелодии военных лет» – подарок ветеранам и благодарность за неоценимый подвиг во имя мира и свободы. Организаторы праздника – компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира. С 2017 года они вместе реализуют масштабный проект «Дай пять добру».

Александр Чирко, первый заместитель председателя правления организации «Белорусский фонд мира»: «Мы охватываем все дома малютки в стране и палаты ветеранов. Мы оказываем реальную материальную помощь, которая складывается из пожертвований, покупая брелоки в "5 элементе", за счёт этих средств покупаются аппараты ИВЛ. В этом месяце закупили 9, и 3 доставлены в дома малютки».  

В апреле в Молодечно для ветеранов открыли пять специально оборудованных палат с новой мебелью. Спонсоры сделали всё, чтобы пациенты чувствовали себя как дома. А это, как уверяют специалисты, помогает выздоровлению. 

Иван Лужинский, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы: «Для медиков это существенная поддержка. Эти средства, которые мы бы потратили на данное мероприятие, пойдут тоже не зря – на решение каких-то актуальных вопросов по диагностике, лечению».

Присоединиться к доброй миссии может каждый. В магазинах «5 элемент», помимо техники, можно приобрести сувениры, вырученные средства направят на поддержку детей и ветеранов.


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В канун дня Победы в Белгосфилармонии звучали песни войны. Подарок зрителям сделали компания «5 элемент» и Белорусский фонд мира.  На сцене – государственный...
 
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