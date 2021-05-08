«Просто прошу: надо это сделать». Лукашенко призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Возможны ли в Беларуси досрочные выборы и реакция на заявление в германскую прокуратуру . Сразу после церемонии награждения во Дворце Независимости Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, которые фактически перехватили Главу государства у дверей приёмной, ведь острых тем за последние дни набралось немало.

Президент убеждён: оппозиция всячески пытается дискредитировать власть. Уже звучат призывы выходить 9 Мая на улицы , дабы перезапустить протестное движение. Но Александр Лукашенко верит, что белорусы не дадут втянуть себя в политическую авантюру. Хотя авантюристов, похоже, хватает и за границей, речь не только о сбежавших оппозиционерах.

Есть проблема, которая объединяет действительно все страны, – это пандемия. Больше года мы живём в условиях закрытых границ, антиковидных ограничений и вызванных ими протестов. Мы привыкали к одноразовым маскам и вездесущим антисептикам, радовались первым зарегистрированным вакцинам, но до сих пор кое-кто предпочитает бояться... не прививки, а вместо прививки.

«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть», – сказал Александр Лукашенко, общаясь с журналистами.





Предусмотреть максимум вариантов – эту задачу государство берёт на себя. И справляется с ней. Будь-то пандемия, внешние угрозы или попытки взорвать ситуацию изнутри. Именно поэтому стабильность и стала белорусским брендом.

ФОТО: БЕЛТА

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