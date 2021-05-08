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«Просто прошу: надо это сделать». Лукашенко призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19
Источник материала: ОНТ
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Есть проблема, которая объединяет действительно все страны, – это пандемия. Больше года мы живём в условиях закрытых границ, антиковидных ограничений и вызванных ими протестов. Мы привыкали к одноразовым маскам и вездесущим антисептикам, радовались первым зарегистрированным вакцинам, но до сих пор кое-кто предпочитает бояться... не прививки, а вместо прививки.
«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть», – сказал Александр Лукашенко, общаясь с журналистами.
Предусмотреть максимум вариантов – эту задачу государство берёт на себя. И справляется с ней. Будь-то пандемия, внешние угрозы или попытки взорвать ситуацию изнутри. Именно поэтому стабильность и стала белорусским брендом.
ФОТО: БЕЛТА
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«Просто прошу: надо это сделать». Лукашенко призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19
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