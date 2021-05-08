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Лукашенко: Европейцы ужаснулись от того, что «беглые» требуют. Они уже удивили весь мир!

08.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Европейцы ужаснулись от того, что «беглые» требуют. Они уже удивили весь мир!

Из зала госнаград до президентского кабинета – одна дорога. На этом маршруте журналисты буквально перехватили Александра Лукашенко. Беларусь готовится встретить очередную годовщину Победы. Казалось бы, повод, которому мы способны радоваться вместе, но и здесь нашлось место спекуляциям. 

Вброс про оставленных без средств ветеранов – это попытка раскачать страну изнутри, но есть и внешние попытки. Одна из таких – коммюнике недавнего заседания министров иностранных дел так называемой «Большой семёрки» (этот альянс, к слову, был больше известен, будучи «восьмёркой» в составе с Россией). Так вот, на встрече в Лондоне прозвучал призыв, никак не касающийся их юрисдикции: провести новые выборы в Беларуси. Впрочем, всем известно, что G7, это не столько семёрка, сколько США плюс «большая шестёрка».  

То, что перевороты не производят силами электорального меньшинства, понятно каждому, кто захочет погрузиться в этот вопрос не поверхностно. Каждый ведь оценивает происходящее только на том уровне, на котором находится сам. Поэтому в последние месяцы спецслужбы не жалеют и доказательств. 

Парадокс ведь: вместо того, чтобы реально разобраться в ситуации, упомянутые в расследованиях (не белорусскими спецслужбами, кстати) западные ведомства свою причастность опровергают, похоже, даже не глядя, ну уж точно не совещаясь. Вместо этого некие адвокаты подают заявление на Президента Беларуси в прокуратуру. И по какой-то неведомой причине – в немецкую. 

По информации, которой поделился Президент, даже на Западе уже понимают, что беглые белорусские оппозиционеры заботятся совсем не согражданах, а лишь о собственных интересах. «Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют», –  сказал Президент. По его словам, там не понимают, как можно предлагать ввести жесткие секторальные санкции в отношении своей же страны. «Вам это зачем? Вы же хотите ее возглавить и наш народ отблагодарить, поднять страну. Они обезумели от таких требований. Уже удивили весь мир», – подытожил Глава государства. 


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Из зала госнаград до президентского кабинета – одна дорога. На этом маршруте журналисты буквально перехватили Александра Лукашенко. Беларусь готовится встретить...
 
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