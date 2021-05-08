Что происходит с организмом, когда мы едим чернослив?

Источник материала: ОНТ

Продукт, с которым лучше не перебарщивать. Чернослив улучшает работу сердца и полезен при пищеварении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Анастасии Калмурзиной, диетолога-эндокринолога Санкт-Петербургской «СМ-Клиники».

Специалист напомнила, что этот продукт богат витаминами А, Е, группы B. Также в нем содержится витамин К – он особенно нужен людям, которые принимают большие дозы D3.

Чернослив содержит кальций, калий, пектин, цинк, магний, клетчатку – элементы, которые отлично усваиваются человеческим организмом.

Содержание калия и кальция позволяют черносливу быть полезным людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и аритмией.

Эксперт посоветовала не перебарщивать с этим сухофруктом – можно есть не более 10 плодов в день. Чернослив может поднять уровень сахара в крови, поэтому его не советуют людям, страдающим диабетом. Однако здоровому можно есть его ежедневно: он благоприятно влияет на аппетит, хорошо помогает при запорах.

Также специалист не советует употреблять чернослив кормящим матерям – это может спровоцировать у малышей диарею и вздутие живота.

Фото: pixabay

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