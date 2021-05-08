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Что происходит с организмом, когда мы едим чернослив?
Источник материала: ОНТ
Продукт, с которым лучше не перебарщивать. Чернослив улучшает работу сердца и полезен при пищеварении. Об этом
Специалист напомнила, что этот продукт богат витаминами А, Е, группы B. Также в нем содержится витамин К – он особенно нужен людям, которые принимают большие дозы D3.
Чернослив содержит кальций, калий, пектин, цинк, магний, клетчатку – элементы, которые отлично усваиваются человеческим организмом.
Содержание калия и кальция позволяют черносливу быть полезным людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и аритмией.
Эксперт посоветовала не перебарщивать с этим сухофруктом – можно есть не более 10 плодов в день. Чернослив может поднять уровень сахара в крови, поэтому его не советуют людям, страдающим диабетом. Однако здоровому можно есть его ежедневно: он благоприятно влияет на аппетит, хорошо помогает при запорах.
Также специалист не советует употреблять чернослив кормящим матерям – это может спровоцировать у малышей диарею и вздутие живота.
Фото: pixabay
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Продукт, с которым лучше не перебарщивать. Чернослив улучшает работу сердца и полезен при пищеварении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Анастасии...
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