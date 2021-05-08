Мраморная голова первого римского императора найдена в Италии

Источник материала: ОНТ

Мраморная голова первого римского императора Октавиана Августа, возраст которой – около двух тысяч лет, найдена в Италии, в городе Изерния. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обнаружил историческую ценность археолог Франческо Джанкола во время реставрации средневековой стены.

Археологи работали над раскопками возле стены и заметили, что земля поменяла цвет, а на поверхности появился кусок мрамора. Исходя из волос, формы и разреза глаз, Франческо Джанкола предположил, что голова – это часть статуи императора Августа. В высоту она 35 см.

Археолог Мария Дилетта Коломбо сообщила, что голова может быть датирована периодом между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры.

По мнению специалистов, голова принадлежала статуе высотой более 2 метров, ее материал предположительно – тот же мрамор, с которым работал скульптор и художник Микеланджело.

Фото: MIBACTmolise/Facebook

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