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Жители Беларуси несут цветы к монументам Великой Отечественной войны
08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали отмечать День Победы. Накануне праздника в республике возлагают цветы к монументам Великой отечественной войны и навещают ветеранов. Венки к памятным местам несут многие жители страны. Среди них и корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Нести цветы к подножию стелы «Минск-город-герой» в майские дни – многолетняя белорусская традиция. Почтить память погибших в кровопролитной войне прибыл министр иностранных дел. Владимир Макей уверен, сохранить в истории героический подвиг отцов и дедов – долг этого поколения.
Белорусскую столицу от оккупантов освободили в 1944-м. Многие погибшие в боях за Минск похоронены на военном кладбище в центре города. Здесь прошла торжественная церемония, в которой принял участие премьер-министр Роман Головченко.
Поисковые отряды – их в Беларуси несколько – до сих пор находят места захоронения. Останки павших в боях солдат. Восстанавливают имена, детали военных подвигов. Открывается все больше архивных документов. А найденные реликвии занимают свое место в музее Великой отечественной войны.
Участников тех событий становится все меньше. Сейчас в Беларуси живут чуть больше трех тысяч ветеранов войны. И это почти на полторы тысячи человек меньше, чем в прошлом году.
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Белорусскую столицу от оккупантов освободили в 1944-м. Многие погибшие в боях за Минск похоронены на военном кладбище в центре города.
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