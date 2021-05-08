Жители Беларуси несут цветы к монументам Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали отмечать День Победы. Накануне праздника в республике возлагают цветы к монументам Великой отечественной войны и навещают ветеранов. Венки к памятным местам несут многие жители страны. Среди них и корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Нести цветы к подножию стелы «Минск-город-герой» в майские дни – многолетняя белорусская традиция. Почтить память погибших в кровопролитной войне прибыл министр иностранных дел. Владимир Макей уверен, сохранить в истории героический подвиг отцов и дедов – долг этого поколения.

«Для нас эти вещи, связанные с Великой Отечественной, с Днем Победы, святые. То, что в эти дни в массовом порядке люди приходят и ухаживают за могилами погибших, за кладбищами, за памятниками, возлагают цветы к этим памятникам, это само собой разумеющееся. Очень важно, чтобы это жило и в менталитете, психологии молодого поколения», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Белорусскую столицу от оккупантов освободили в 1944-м. Многие погибшие в боях за Минск похоронены на военном кладбище в центре города. Здесь прошла торжественная церемония, в которой принял участие премьер-министр Роман Головченко.

«На этом кладбище похоронены Герои Советского союза. Борис Окрестин, Борис Михайлов. Это совсем молодые люди. Борис Михайлов погиб в бою, отрезая путь немецкой колонне. Несколько лет назад была случайно найдена в земле золотая медаль героя Бориса Михайлова. Борис Окрестин направил свой самолет-шурмовик на колонну немецкой техники. Не так давно было установлено место этого подвига», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Поисковые отряды – их в Беларуси несколько – до сих пор находят места захоронения. Останки павших в боях солдат. Восстанавливают имена, детали военных подвигов. Открывается все больше архивных документов. А найденные реликвии занимают свое место в музее Великой отечественной войны.

«Очень хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир. Мы безмерно благодарны ветеранам, тем людям, которые в те жуткие дни отстояли свободу и независимость нашей страны. Низкий им поклон, – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Участников тех событий становится все меньше. Сейчас в Беларуси живут чуть больше трех тысяч ветеранов войны. И это почти на полторы тысячи человек меньше, чем в прошлом году.