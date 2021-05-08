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Маляры, наладчики, директора: Лукашенко вручил награды людям труда
08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу вручал государственные награды. Церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».
Ордена Трудовой славы, Почета, а также дипломы о присвоении почетных званий получили лучшие труженики страны: от маляра и наладчика станков до руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Символично, что церемония награждения прошла в канун Дня Победы. Александр Лукашенко подчеркнул, что подвиг солдат на фронте был бы невозможен без труда в тылу. Много работать пришлось и после войны. Тогда были построены фабрики и заводы, которые стали брендами Беларуси.
Александр Лукашенко поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и накануне Дня Победы пожелал мира и добра.
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Основа государственности Беларуси и процветания ее народа – неустанный созидательный труд на благо общества, отметил президент республики.
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