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Маляры, наладчики, директора: Лукашенко вручил награды людям труда

08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу вручал государственные награды. Церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».

Ордена Трудовой славы, Почета, а также дипломы о присвоении почетных званий получили лучшие труженики страны: от маляра и наладчика станков до руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Символично, что церемония награждения прошла в канун Дня Победы. Александр Лукашенко подчеркнул, что подвиг солдат на фронте был бы невозможен без труда в тылу. Много работать пришлось и после войны. Тогда были построены фабрики и заводы, которые стали брендами Беларуси.

«Основа нашей государственности, успешного развития нашей страны и процветания народа – неустанный созидательный труд на благо общества. Только труд может нам обеспечить эту независимость и суверенитет, о которых мы иногда говорим всуе, не понимая сути и цены всего этого, только труд. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и накануне Дня Победы пожелал мира и добра.



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Основа государственности Беларуси и процветания ее народа – неустанный созидательный труд на благо общества, отметил президент республики.
 
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