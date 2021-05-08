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«Наши дороги». Читатели продолжают присылать «дырявые» улицы со всей страны

08.05.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в сервис «Наши дороги» большинство фото читатели присылают с улиц в городах и поселках, а не с трасс, как было пару месяцев назад. Люди жалуются на плохую работу коммунальников, которые не просто опаздывают с наведением порядка — некоторые дороги они вовсе позабыли-позабросили.

Очередное фото из Калинковичей, улица Чехова, 15. Ямы тут не первый год. Рядом находится СТО.

— Поломал подвеску и сразу на сервис. Видите, как все удобно, — иронично написал читатель.


В Могилеве, на улице Вавилова есть вот такая яма. Как думаете, что будет, если попасть туда колесом?


А теперь посмотрите, во что после дождя превращается дорога на улице Красноармейкой в Старобине.


Минск, улица Кижеватова. Вот такая дорога ведет к колледж искусств. Оказывается, тропа появилась после замены трубопровода, возле учебного заведения снесли фонтан и дорожки ко входу. Вот что появилось взамен.


Это Волковыск, улица Горбатова, 21. По этой дворовой дороге по утрам и вечерам жильцы едут и идут на работу, в сад и школу. При этом ямы здесь по щиколотку, можно ноги переломать. А когда-то все начиналось с мелких выбоин.


Это место на улице Брестской в Минске мы уже показывали. Вот как его вынуждены ремонтировать своими силами рабочие ближайших предприятий.

— А что делать? Мы сами здесь ездим и гробим подвеску автомобилей. Хоть так этот участок починить, раз хозяин не занимается, — рассказали мужчины.


Гомель, улица Механическая. Читатель сообщил, что перекресток невозможно проехать — глубокие ямы на всю ширину проезжей части. А здесь проходят линии маршруток и автобусов.


Минск, улица Брилевская, 2. Это подъезд к трехзвездочной гостинице «Спутник». «Достойно» встречают гостей.


А вот Гомель, улица Бочкина, 184. Читатель прислал фото одной ямы с разницей в один год. Местный житель сообщил: «Был случай, когда скорая не могла нормально подъехать к ближайшему дому. Надоело уже ждать, когда ее заделают».



Дорогие читатели! Присылайте в сервис «Наши дороги» фотографии (лучше — горизонтальные) трасс, улиц, тротуаров, о которых забыли (а может, не знают или не успели добраться) наши коммунальники и дорожники. Обращайте внимание не только на ямы и выбоины, но и на плохо убранные участки, поваленные или испорченные дорожные знаки.

Возможно, когда мы будем публиковать такие «образцы», то службы быстрее приведут их в порядок.

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Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Люди жалуются на плохую работу коммунальников, которые не просто опаздывают с наведением порядка на улицах, некоторые дороги они вовсе позабыли-позабросили.
 
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