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«Выходит до 2,7 тысячи в месяц». Скрипачка и инженер ушли в «бизнес на ноготочках» и не пожалели

08.05.2021 08:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тот, кто думает, что заниматься маникюром просто, никогда не сидел в скрюченной позе 10 часов в день без выходных и не дышал химической пылью. Тем не менее и зарабатывают такие мастера куда выше средней зарплаты по стране, вспоминая о прошлой работе без сожалений. Мы нашли девушек, которые откровенно рассказали о специфике профессии, себестоимости маникюра, отличиях работы на дому и в салоне, мужчинах с накрашенными ногтями и многом другом.

Юлия, арендует место в салоне: «Парень пришел с макияжем и попросил себе маникюр с розово-голубыми ногтями»

Юлия играла на скрипке девять лет, а потом получила высшее образование по специальности турагент-экскурсовод. Но с туризмом тоже не сложилось, во время учебы в университете девушка начала заниматься маникюром. Теперь она мастер по маникюру во втором поколении — тем же занимается ее мама.

— Я работаю уже семь лет, сначала у себя в Пинске, а последние четыре года — в Минске. Не могу сказать, что взяла пример с мамы: она наращивала длинные ногти, а мне это стало интересно только с появлением цветного гель-лака. Поначалу специального обучения я не проходила, у меня все как-то сразу стало получаться, — говорит она.

«Выходит до 2,7 тысячи в месяц». Скрипачка и инженер ушли в «бизнес на ноготочках» и не пожалели

Юлию сразу взяли работать в пинский салон. Говорит, оклада не было, только 37% заработка от каждого клиента. Спустя три года девушка поняла, что пора покорять Минск, еще спустя три ушла работать на себя. В это же время пришла и пандемия.

— Многие мне говорили, что уходить со стабильной работы в такое время опасно, но я ни разу не пожалела. На себя работать удобнее: ты сам себе ставишь записи и трудишься сколько хочешь, а не два дня через два по 12 часов. Наемным работником в салоне реально сейчас получать от 800 до 1500 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Тот, кто думает, что заниматься маникюром просто, никогда не сидел в скрюченной позе 10 часов в день без выходных и не дышал химической пылью. Тем не менее и...
 
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