Все говорят об «электричках»: как выбрать электровелосипед

Источник материала: Onliner Электротранспорт — это тренд и почти наверняка наше будущее. Сейчас все об этом говорят, настораживая тех, кто не в теме: шутка ли, «электричку» в лизинг взять. А можно и не в лизинг. Совершим очередное погружение в Каталог для того, чтобы найти там интересные модели электровелосипедов и разобраться: что это, для кого и для чего кому-то вообще пришло в голову изобрести велосипед заново, велосипед с моторчиком.

Как выбрать электровелосипед

















Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Он может быть стильным

Каких только остроумных штук не навыдумывали за недавнее время для передвижения по дорогам или даже вне дорог. Моноколеса, электросамокаты, сегвеи и прочие гироскутеры — огромное разнообразие. Но ни одно из этих приспособлений не может составить конкуренции велосипеду по крайней мере в одном: на велосипеде вы все еще подвижны, активны, все еще можете с полным на то основанием рассказывать знакомым, что занимаетесь спортом.

Электровелосипед не делает вас пассивным, но расширяет ваши возможности. Электродвигатель не выполняет всю работу за вас, он помогает ехать: быстрее, дальше, с меньшими трудозатратами — все зависит от того, что вам нужно.

При этом электровелик может быть и стильным, и модным: сгодится и для того, чтобы съездить на встречу с друзьями в только что открывшуюся кофейню, и для того, чтобы каждое утро гонять во всю мощь на работу. Xiaomi MiJia QiCycle — один из самых узнаваемых электровелосипедов на нашем рынке в последние годы. Вариация «раскладушки» с необычной геометрией. К основным достоинствам можно отнести привлекательный внешний вид и относительно малый для электровелосипеда вес — всего 14,5 кг (столько весит бюджетный горник).





Вообще вокруг весовых характеристик велосипедов традиционно ходит много разговоров. Что важно уяснить: если речь не о спортивных достижениях и не о значительном километраже в гору, когда общий вес действительно будет ощущаться, то совершенно не важно, сколько весит ваш велик. На ровном участке асфальта вы не почувствуете, 15 кг под вами или 25, тем более когда транспорт оснащен двигателем. Но компактный электровелосипед предназначен скорее для городской среды. А значит, его нужно и на этаж поднять, и в переход спустить при необходимости, и вот в этих ситуациях, согласитесь, вес выходит на первый план.

Также из важного: планетарная втулка (в комментариях ждали этого момента) Shimano Nexus аж на три скорости и «сковорода» на 52 зуба спереди. Это размерчик для шоссейного велосипеда, но пугать он не должен: в помощниках же электродвигатель на 250 Вт — до серьезных скоростей вряд ли разгонитесь, но поддерживать комфортный темп сможете без особых усилий. Мотор-колесо установлено спереди, что удачно с точки зрения развесовки, но снова-таки намекает, что велик скорее для ровных дорог. Производитель заявляет запас хода в 45 км — должно хватить даже для очень активного дня в большом городе.

Он может быть простым и знакомым

Электровелосипеду не обязательно быть необычным и броским, достаточно быть эффективным. Знакомые очертания, универсальная конструкция, оснащенная двигателем, — кто-то с первого взгляда и не заметит разницы.

Самое широкое распространение могут получить гибридные или дорожные модели, оснащенные вспомогательным двигателем. Такие велики всегда были образцом практичности: они будут хорошо смотреться и в городе, и в сельской местности. Главное, решить вопрос сохранности дорогостоящего имущества.

А вообще, присмотритесь, например, к AIST Amper — классика с изюминкой на все те же 250 Вт. Подкупает практичность таких моделей: в комплектации предусмотрены и крылья, и звоночек, и даже фара. А семь скоростей сзади гарантируют, что этот велосипед поедет даже в том случае, если батарея полностью разрядится.

По большому счету установка электродвигателя на велосипед не является особо сложной задачей для производителя. Существует несколько вариантов размещения непосредственно агрегата. Во-первых, это могут быть мотор-колеса. Во-вторых, двигатель может располагаться в кареточном узле. Куда больше проблем доставляет батарея — тяжелая, объемная. Не так много вариантов, где ее можно установить.

Самый простой вариант, к которому прибегают не так уж и редко, — размещение батареи на багажнике. Это позволяет упростить, а значит, удешевить производство рамы велосипеда. Кроме того, упрощает обслуживание. Но есть и своя специфика: при установке заднего мотор-колеса и батареи на багажнике сильно нагружается задняя часть велика, которая и без того всегда загружена больше из-за распределения веса велосипедиста. В результате получаем нюансы или даже трудности при управлении велосипедом на средней и высокой скорости, а также при торможении — нужно иметь это в виду. По этой причине в электровелосипедах многие производители стремятся использовать именно дисковые тормоза. Но на бюджетных моделях можно встретить и ободные v-brake.





Он может быть спортивным

Примечательно, что именитые производители активно продвигают на рынке электроварианты своих спортивных велосипедов и моделей для фитнеса. Логика очень простая: вам нравится спорт, вы очень хотите ехать быстрее и дальше, но это требует определенной физической подготовки. Электровелосипед выступает чем-то вроде разрешенного допинга, помощи для достижения лучших результатов.

В действительности это отличное решение для тех, кому велоспорт по душе, но у кого нет достаточно времени для того, чтобы приводить себя в выдающуюся спортивную форму. Тяжело проехать за раз 100 км? Подъем на любимом веломаршруте заставляет сердце выпрыгивать из груди? Любите кататься в компании, но ваши друзья демонстрируют лучшую готовность? Электровелосипед решает любую из этих проблем, при этом он может выглядеть все таким же классным и стремительным спортивным снарядом.

Specialized Turbo — модель не из дешевых, «спеши» вообще никогда не стремились делать бюджетные велосипеды. Но по крайней мере не возникает вопросов, почему это столько стоит. Собственная разработка именитой компании, качественные комплектующие (не топ, но очень хороший средний уровень). Все продумано до мелочей: здесь вы не встретите ободных тормозов — только дисковая гидравлика с увеличенными роторами, а также амортизационная вилка, которая не рассчитана на экстремальные трейлы, но на отлично отработает ухабы проезжих дорог, и широкий диапазон скоростей, гарантирующий необходимое оптимальное сочетание на любой местности и при любой готовности.





За куда меньший ценник можно подобрать электроаналоги горных велосипедов. Батарея у таких моделей чаще всего располагается на нижней трубе рамы, что дает более правильную развесовку и более предсказуемое управление.

Обратите внимание, что электровелосипеды всегда более практичны в сравнении со спортивными великами: никто не гонится за экономией веса, куда важнее прочность и надежность. В большинстве случаев, к примеру, не самые дорогие модели будут иметь металлическую раму и прочные, хоть и не самые легкие колеса.





Он может быть грузоподъемным

Установка электродвигателя поспособствовала развитию очень необычных типов велосипедов — грузовых. Для того чтобы обеспечить устойчивость при максимальной грузоподъемности, создается эдакий трайк. А электродвигатель гарантирует, что это транспортное средство, даже груженое под завязку, будет эффективно выполнять свою основную задачу — перемещаться из пункта А в пункт Б.

Eltreco Porter Fat — хороший пример такого карго-байка. Максимальная нагрузка — невообразимые для велосипеда 110 кг. Электродвигателю при такой компоновке самое место в переднем колесе. По заверениям производителя, агрегат мощностью 700 Вт поможет развить скорость в пределах 35 км/ч, при этом велосипед имеет 70-километровый запас хода.

Конечно, вряд ли вы будете использовать такие велосипеды для поездки в ближайший магазин, но нет сомнений, что применение у этих моделей может быть самое широкое. Теплый сезон начался, и, возможно, такой помощник будет кстати на даче или в деревне. Можно представить подобные велики у курьеров и в службах доставки. Серьезные внедорожные шины шириной в 3 дюйма обеспечивают, кстати, неплохую проходимость: для жесткого бездорожья не подойдут, а более-менее ровная грунтовка — это пожалуйста.





Он может быть мощным и быстрым

Велосипед, в том числе с электродвигателем, хорош тем, что всегда можно подобрать ту модель, которая будет максимально отвечать вашим потребностям. И это не всегда спорт или праздные покатушки по городу. Основной функцией велика всегда было перемещение человека, иногда на достаточно дальние расстояния. Электромотор лишь расширяет возможности, увеличивая скорость и дальность хода.

В нашем Каталоге можно найти действительно мощные модели велосипедов, на которых можно ехать далеко и быстро. Эдакие тяжеловесы-дальнобойщики: вес за 30 кг, скорость под 40 км/ч или даже быстрее. Настоящие фэтбайки с мотором — имея такой потенциал, они являются вседорожными даже при своем немалом весе.

Еще одна интересная модель — Bibi EL-BI ONE . Этот велосипед больше напоминает скутер. Двигатель мощностью 350 Вт, по заверениям производителя, помогает разогнаться до 45 км/ч. Пробег на одной зарядке — до 60 км/ч.

Нужно, конечно же, понимать, что использовать такие модели в городе следует с максимальной осторожностью и предусмотрительностью. Правила дорожного движения серьезно отстали и не воспринимают такую технику как особый вид. Между тем велосипед, который весит более 30 кг, плюс взрослый человек на нем — это уже за 100 кг в совокупности. И вот такой транспорт несется по тротуару со скоростью 40 км/ч. Можно ли считать это безопасным? Дисковая гидравлика, которой в обязательном порядке должны оснащаться такие велосипеды, — это эффективный способ торможения, но он не творит чудеса.





Между тем абсолютное большинство электровелосипедов оборудованы датчиком крутящего момента, а мощность двигателя можно регулировать.

Велосипед — это всегда серьезно. Он требует от ездока не только физических затрат, но и определенной степени ответственности. Ехать нужно не изо всех сил, ехать нужно безопасно.