Тайна кругов на полях: как мистификация взбудоражила весь мир

Источник материала: Onliner В восьмидесятые годы прошлого века на британских полях стали твориться непонятные вещи. Территории площадью в сотни метров покрывались загадочными узорами, которые толком никто не мог объяснить. Рисунки из урожая не выглядели как последствия града, атаки грызунов или просадки почвы. Возникло множество гипотез о том, что это на самом деле — и теории были в основном конспирологические. И хотя разгадка, как это обычно бывает, оказалась до нелепости простой, увлеченные люди продолжают настаивать на своем.

Первые круги

Бум активности узоров пришелся на 1980-е, хотя известны и значительно более ранние свидетельства. Первым из них считается информация о кругах на полях в 1678 году. Дело тоже было в Англии. Круги заметил фермер, который обходил свои владения. Растения скосило причудливыми дорожками. Обнаруживший неладное фермер уверен, что это был «покос дьявола», а на месте ощущалось некое потустороннее присутствие. Конечно, стоит сделать поправку на XVII век: тогда что-то непонятное было удобно объяснять с помощью сверхъестественных сил, а не науки. Что тогда произошло на самом деле, узнать уже невозможно: прошло 340 лет. Однако похожие инциденты будут случаться и дальше.



mercuriuspoliticus.wordpress.com Иллюстрация кругов 1678 года. Изображение:

История вновь всплыла уже в современности — в восьмидесятые годы прошлого века. На этот раз круги тоже заметили на полях в Англии, преимущественно в графстве Уилтшир на юге страны. Правда, есть важное отличие от случая 1678 года: урожай не скошен, а будто уложен сильнейшим ветром. Растения могли лечь по многим причинам: болезни, атака насекомых и грызунов. Но что не укладывалось в объяснение инцидента естественными причинами — растения свалило явно не случайным образом. С воздуха был хорошо различим узор, как будто по полю пальцем провел великан. К слову, в Уилтшире существует еще одна загадка из древности — Стоунхендж. И уфологи даже связывают эти явления.

Круги, волнистые линии, причудливые орнаменты — все это претендовало на рисунки абстракционистов, а не на результат случайного природного явления. Так круги на полях стали обрастать теориями — и вместо дьявола фаворитом стали проделки неопознанных летающих объектов. А старт им положил фермер из Австралии, который в 1966 году заявил о летательном аппарате над своими полями. После обследования местности мужчина заявил, что некая сила свалила камыши и болотную траву. Полицейские по понятным причинам ему не поверили. Там признали факт падения растений, но предположили, что это случилось из-за воды или заболевания, а версию о летающей тарелке отмели.

Версии

Среди теорий, которые возникли в дальнейшем, встречаются как относительно правдоподобные, так и очень уж диковинные. Например, считалось, что такие следы могли оставить самые обычные ежики. Якобы в брачный период они носились по полям и, сминая растения, «разрисовали» фермерские угодья. Также выдвигались версии о специфических ветрах, которые дуют с особыми завихрениями, что и образует столь странные рисунки.



wikipedia.org Круги на поле в Швейцарии. Изображение:

В Англии о кругах на полях стали активно сообщать Даг Боуэр и Дейв Хорли. Мужчины заявили, что на их территории появляются загадочные круги, которые невозможно объяснить природными явлениями — по крайней мере теми, что известны науке. Узоры становились все более причудливыми, и как-либо объяснить их появление действительно было трудно. Особенно если забыть о принципе бритвы Оккама. Также встречается информация о кругах на полях Канады и Австралии. Но там круги «обычные», без геометрических узоров наподобие тех, что встречались в Англии.

Явление стало столь популярным, что появилась даже целая наука — цереология. Соответственно, есть и люди, которые называют себя цереологами — специалистами по изучению кругов на полях и причин их возникновения. В основном они склоняются к «внеземной» версии: мол, это все проделки существ с другой планеты. Однако версия разбивается о несколько простых аргументов. Во-первых, их никто никогда не видел «за работой» на полях. Заявления фермеров о неких летающих объектах не выдерживают критики: фотографий нет, а «тарелки» почему-то всегда попадаются на глаза не ученым или военным, а фермерам. Во-вторых, фигуры состоят из окружностей и прямых линий — вполне «земных» форм, которые можно сделать множеством предметов, в том числе и подручных.

Фермеры стали заявлять, что круги наносят урон их урожаю: растения приходилось убирать, и в итоге сборы плодов уменьшались. Однако в целом пострадавшие от кругов регионы только выигрывали: непримечательные городки оказывались в центре новостей, а загадочные события привлекали туристов — и это приносило деньги в местный бюджет. Так что круги по большому счету играли только на руку регионам, где возникали эти загадочные явления.



actu.fr Узор на поле во Франции. Изображение:

Шутка удалась

Наконец «инопланетяне» не выдержали и раскрыли себя: ими оказались все те же друзья Даг Боуэр и Дейв Хорли. В начале девяностых, спустя более чем десять лет после возникновения кругов на полях, мужчины признались: все это дело их рук. По одной версии, Боуэру пришла в голову идея мистификации в 1976 году, когда он выпивал с Хорли. Друзья сошлись на мысли, что таким образом можно просто развлечься. Никто и представить не мог, что общественность отнесется к кругам настолько серьезно: о явлении писали в СМИ, ученые пытались найти правдоподобное объяснение, а уж любители интриг получили настоящий подарок и умудрились создать «науку».

Боуэр и Хорли объяснили метод создания кругов. Он оказался невероятно простым: понадобились только веревка и доска. Если стоять на одном месте и раскручивать такую конструкцию, получится идеально ровный круг диаметром в несколько метров. При подобных габаритах он хорошо различим с воздуха и достаточно велик, чтобы вызвать вопросы о своем происхождении: ни смерч, ни грызуны не оставляют после себя ничего подобного.

Казалось бы, интрига раскрыта: это обычная мистификация, в которую поверила масса людей. Однако объяснить все случаи работой Боуэра и Хорли не получается, и цереологи зацепились за неувязки. Во-первых, мистификаторы сказали, что на мысль о пранке их навел случай 1966 года в Австралии. Но откуда круги взялись на другом континенте за десятки тысяч километров от Англии? Если это был местный фермер, то непонятно, с какой целью и каким образом он оставил на своей территории узор. Разве что тоже решил пошутить. Во-вторых, есть и еще более ранние свидетельства кругов — тот же случай 1678 года. Однако при большем количестве информации то происшествие наверняка можно было бы легко объяснить. В-третьих, цереологи хоть и признают, что большинство кругов рукотворные, происхождение некоторых все равно остается неясным. В то же время нет точного способа классифицировать круги и определить, какие из них сделаны людьми, а какие — «не людьми».



france3-regions.francetvinfo.fr Еще один узор во Франции. Изображение:

Идею с кругами на полях стали использовать чуть ли не в развлекательных целях. Так, в 2006 году студенты Орегонского государственного университета на одном из полей штата сделали логотип браузера Firefox — свернувшуюся клубочком лису. Тем самым энтузиасты отпраздновали 200-миллионное скачивание установочного пакета Firefox. Студенты подробно рассказали , как им удалось сделать логотип. Они нарисовали масштабное изображение, разбили его по секторам, расставили на поле ключевые точки и разделились на группы. Затем люди просто вытоптали символ Firefox, и на весьма сложную форму рисунка они потратили меньше суток — притом что подобную работу делали впервые.

Даже после раскрытия мистификации цереологи продолжают изучать круги, а Даг Боуэр говорит, что жалеет о рассекречивании тайны. По его словам, он хотел бы продолжать создание кругов: если более чем за десять лет загадку не разгадали, то потешаться над уфологами и цереологами можно было бы еще долго. Тем не менее активисты продолжают исследовать информацию о кругах в надежде, что найдется более сверхъестественное объяснение рисункам на полях.

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