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МАРТ ведет переговоры, чтобы сохранить поставки российской гречки

08.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли ведут переговоры с российскими коллегами о том, чтобы с 5 июня не произошло жесткого прекращения поставок гречки в Беларусь.



Об этом OL рассказал источник из круга дистрибьюторов продовольствия.

Вопрос будет решен по определенным поставщикам, которые продолжат поставки гречки. Мы не паникуем. Кроме того, для всех сохраняется возможность ввозить гречку до 5 июня, делать запасы», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что российское правительство установило временный запрет на вывоз гречки из страны с 5 июня по 31 августа. В соответствующем постановлении говорится, что нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Ограничительная мера введена с целью сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
 
 
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Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли ведут переговоры с российскими коллегами о том, чтобы с 5 июня не произошло жесткого...
 
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