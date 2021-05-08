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Беларусь попала в двадцатку главных стран-экспортеров пиломатериалов в мире

08.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Топ-20 стран-экспортеров пиломатериалов Беларусь заняла 17-е место.

Беларусь попала в двадцатку главных стран-экспортеров пиломатериалов в мире
Об этом в новом обзоре сообщает worldstopexports. По его данным, основанным на открытой информации Центра международной торговли, ЦРУ и, рейтинге Forbes Global 2000 и других источниках, Беларусь от экспорта пиломатериалов в 2019 году получила 474 млн 874 тысяч долларов. В результате выручка на 5,8% превысила аналогичный показатель 2018 года. Это позволило Беларуси разместиться на 17-й строчке рейтинга, в который вошло 165 государств. В списке экспортеров Беларусь занимает место между Румынике и Камеруном.   

Мировые продажи пиломатериалов по странам в 2019 году составили 36,6 миллиарда долларов. Лидерами продаж стали: 

Канада: 6,4 млрд долларов США (17,4% экспорта пиломатериалов).
Россия: 4,5 млрд долларов (12,3%)
Швеция: 3 миллиарда долларов (8,3%)

Среди крупнейших экспортеров самыми быстрорастущими экспортерами пиломатериалов с 2015 года были: Украина (рост на 71,5%), Бразилия (рост на 53,9%), Россия ( до 50%) и Германия (до 31,2%).
 
 
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В Топ-20 стран-экспортеров пиломатериалов Беларусь заняла 17-е место.
 
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