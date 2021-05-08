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Пока не запретили: А-100 выпустила новые облигации по "Новой Боровой"

08.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа А-100 выпустила еще две эмиссии жилищных облигаций на строящиеся дома в мегаквартале «Новая Боровая». Максимальные цены за квадратный метр — 5255 и 5645 рублей.

Эмитент — ООО «Астодевелопмент». Обеспечение — залог торгового центра, склада и СТО для автомобилей в Боровой.

Как сообщалось, в Беларуси жилищные облигации можно будет выпускать только до ноября 2021 года. После этого такой способ привлечения финансирования запретят. Останутся исключения для отдельных проектов. Скорее всего, это будут проекты братьев Каричей.
 
 
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Группа А-100 выпустила еще две эмиссии жилищных облигаций на строящиеся дома в мегаквартале «Новая Боровая». Максимальные цены за квадратный метр — 5255 и 5645 рублей.
 
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