Виталий Цыганков: Люди, которые сегодня работают в силовых и властных структурах, напоминают неразумных советских вкладчиков









В 1990-91 году оставалось довольно много людей, которые хранили свои деньги в ”Сберкассе", то есть в тогдашнем единственном государственном Сбербанке.





Когда для большинства (нормальных) людей было очевидно, к чему все идет, когда уже начиналась инфляция, когда появился дефицит всего, (нормальным) людям стало понятно, что деньги нужно во что–то конвертировать - в утюги, джинсы, телевизоры, картины, автомобили, квартиры, у кого на что хватало.

Но оставались упрямые верующие в советскую справедливую власть, которые считали, что государство обо всем позаботится, и оставляли свои заработанные годами тысячи в Сбербанке. Потом, в 1992-м, все эти деньги просто сгрели, ни в какой постсоветской стране граждане за них не получили адекватную компенсацию (а меньше всего в Беларуси, кстати).





Так вот люди, которые сегодня работают в Беларуси в силовых и властных структурах, напоминают мне тех неразумных советских вкладчиков.