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На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения: пострадали около 200 человек

08.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.

Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: около 200 человек пострадали
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →ИЕРУСАЛИМ, СУББОТА 08 МАЯ 2021 04:19
 
 
 
Об этом сообщает агентство WAFA.

Сотрудники полиции стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает агентство, после этого свыше 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы. Кроме того, стражи порядка силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.

В настоящее время столкновения наблюдаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.

7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. 

Как сообщалось, в этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.
 
 
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Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.
 
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