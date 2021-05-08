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На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения: пострадали около 200 человек
Источник материала: Партизан
Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.
Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: около 200 человек пострадали
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →ИЕРУСАЛИМ, СУББОТА 08 МАЯ 2021 04:19
Об этом сообщает агентство WAFA.
Сотрудники полиции стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает агентство, после этого свыше 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы. Кроме того, стражи порядка силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.
В настоящее время столкновения наблюдаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.
7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских.
Как сообщалось, в этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.
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Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.
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