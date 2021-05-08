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«Сбой в системе». Хозяева кота устроили питомцу квест, положив еду на стеклянный столик

08.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Попытки кота достать корм, лежащий на стеклянном столике, попали на видео. Ролик был опубликован в TikTok.

У домашнего питомца явно произошел «сбой в системе»: кот не понимает, почему корм, который он прекрасно видит, не попадает к нему в лапы. Животное сделало несколько попыток схватить еду, но ни одна из них не увенчалась успехом. Зато видео стало очень популярным, за 5 дней набрав более миллиона просмотров.

@itsyaboy22991

 
 
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