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«Сбой в системе». Хозяева кота устроили питомцу квест, положив еду на стеклянный столик
Источник материала: Tut.by
Попытки кота достать корм, лежащий на стеклянном столике, попали на видео. Ролик был опубликован в TikTok.
У домашнего питомца явно произошел «сбой в системе»: кот не понимает, почему корм, который он прекрасно видит, не попадает к нему в лапы. Животное сделало несколько попыток схватить еду, но ни одна из них не увенчалась успехом. Зато видео стало очень популярным, за 5 дней набрав более миллиона просмотров.
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Еда чудесным образом не попадала в лапы.
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