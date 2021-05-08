Выбираем технику дешевле, чем в Сети - что и на сколько подешевело в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие скидки и акции предлагают крупные торговые сети в Беларуси, и сравниваем, где покупать технику выгоднее — в «серых» интернет-магазинах или у официальных поставщиков. Смотрим, какие устройства сейчас получится купить выгоднее всего.

«Элекстросила»



Фото: pixabay.com

По 31 мая с ощутимой скидкой отдают газовую плиту HANSA FCGX53028 . Ее нынешняя цена — 699 рублей против как минимум 746 рублей в Сети. Само устройство состоит из варочной панели и духового шкафа. Материал рабочей поверхности — нержавеющая сталь, есть четыре конфорки с функцией электроподжига. Максимальная температура духового шкафа на 58 литров — 250 °C.

Стиральная машина Bosch WHA122XEBL стоит в «Электросиле» 1140 рублей, а у конкурентов — 1380 рублей и выше. Ее краткие характеристики: загрузка в 7 килограммов, скорость отжима до 1200 оборотов, глубина в 44,6 сантиметра (можно назвать узкой), энергопотребление А+++, 14 программ стирки, уровень шума — не выше 52 дБ.

Наконец, микроволновую печь LG MW-23W35GIB будут отдавать по 31 мая за 349 рублей, в нашем каталоге за нее просят не менее 365−385 рублей. Внутренний объем — 23 литра, есть выбор из пяти уровней мощности. Кроме того, аппарат умеет самостоятельно готовить некоторые блюда, а также отличается функцией авторазмораживания продуктов.

«5 элемент»



Фото: unsplash.com

По 17 мая в сети этого продавца, к примеру, выгодно отдают холодильник Beko CSKR 5310M20 W . Цена прибора — 699 рублей, другие продавцы готовы отдать его за сумму от 850 рублей. Что в активе: объем в 276 литров, механическая система управления, класс потребления энергии А++. Правда, система размораживания обычная, No Frost нет.

Второй такой товар — пылесос Redmond RV-C337 , который оценили в 240 рублей вместо 250−370 у конкурентов. Это классический пылесос с мощностью всасывания в 370 Вт, контейнерным пылесборником на три литра, уровнем шума до 80 дБ.

Третий товар — снова от Redmond, мультиварка RMC-M95 . Ее продают за 240 рублей, другие магазины выставляют ценник в 270−345 рублей. Краткое описание модели: объем — пять литров, 17 программ готовки, функция пароварки, мощность в 1000 Вт.

21vek.by





В онлайн-гипермаркете проходит несколько акций со сниженными ценами на разные устройства. Но есть и спецстраница, где все такие приложения собраны воедино.

Так, стиральная машина Samsung WF60F1R2E2S стоит 749 рублей, а у всех остальных — свыше 900 рублей. Стиралка может похвастаться загрузкой в шесть килограммов, отжимом до 1200 оборотов, глубиной в 45 сантиметров, восемью программами, шумом до 61 дБ, а также классом потребления энергии А.

Выделим также смартфон Xiaomi Poco X3 на 6/64 ГБ за 659 рублей. Да, в Сети он стоит на 15 рублей меньше, но и официальной гарантии они не дадут. А 21vek — дает. В активе устройства экран на 6,67 дюйма (IPS, 120 Гц), процессор Snapdragon 32G, батарейка на 5160 мАч с ускоренной зарядкой, а также основная камера с модулями на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Наконец, телевизор LG 43UN73506 на 43 дюйма 2020 года стоит 1199 рублей. В нашем каталоге в основном его предлагают за 1240−1357 рублей. Краткие характеристики: разрешение — 4К, матрица IPS, частота — 60 Гц, встроенная система смарт-ТВ webOS, есть поддержка HDR и динамики на 20 Вт.