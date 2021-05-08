От Хайди Клум до Мадонны. 5 голливудских красоток, которые попали в сети мужчин-альфонсов

Источник материала: Tut.by

Любовь зла — полюбишь и мужчину, которому от тебя нужны только деньги. Богатство и слава магнитом притягивают к их обладателям и обладательницам желающих поживиться за чужой счет. Статус и популярность, к сожалению, не спасают знаменитых женщин от альфонсов и мошенников. Давайте вспомним пятерых знаменитостей, которые попались в эти сети.

Кайли Миноуг



Фото: pinterest.com

На Кайли до недавнего времени как будто стояло клеймо несчастливой в отношениях красавицы. Ее помолвки отменялись, бойфренды изменяли, а некоторые и вовсе начинали отношения только ради продвижения и закрытия собственных долгов.

Таким персонажем в жизни Кайли оказался начинающий актер Джошуа Сасс. За ним уже тянулась дурная слава, но Кайли предпочла закрыть на это глаза — и зря. Даже после того как пара объявила о помолвке, Джошуа продолжал изменять Кайли и пользоваться ее деньгами. Когда обман раскрылся, певица выставила альфонса за дверь.

Хайди Клум



Фото: pinterest.com

Сейчас эта роскошная блондинка счастлива в браке с Томом Каулитцем, которого, очевидно, интересуют не деньги и связи модели, а она сама. Но так было не всегда.

Долгое время Хайди и Вито Шнабель считались одной из самых ярких голливудских пар. Несмотря на то, что за Вито тянулась слава мужчины, который любит крутить романы с состоятельными женщинами, занимать у них крупные суммы денег и не возвращать, это не стало для Хайди тревожным звоночком. Она не верила и многочисленным снимкам папарацци, на которых Вито был запечатлен с другими женщинами, а Вито, в свою очередь, утверждал, что все это не более чем невинный флирт.

Доподлинно неизвестно, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения модели, но пара распалась, а через полгода Шнабеля арестовали за хранение наркотиков.

Рене Зеллвегер



irishmirror.ie

О том, что Рене Зеллвегер содержит своего бойфренда, музыканта Бойла Брэмхолла, стало известно после того, как его жена Сюзанна Мелвойн через суд решила взыскать с актрисы алименты, которые должен ей Бойл. Логику женщины понять легко: коль скоро Рене платит за своего любовника, то почему бы ей не обеспечить и его бывшую семью — ее и двух их дочерей, Индию и Элль?

Рене заявила, что денег у нее нет, а те суммы, которые она ежемесячно перечисляет Брэмхоллу, не более чем ссуда — якобы бойфренд обещал со временем погасить ее.

Если учесть, что ежегодно Зеллвегер давала своему возлюбленному около шестидесяти тысяч долларов, не говоря уже о том, что он жил за ее счет, а сам ничего не зарабатывал, гасить этот кредит парню пришлось бы долго. В 2019 году отношения у них закончились без официальных комментариев.

Бритни Спирс



socialitelife.com

Первого мужа певицы, Кевина Федерлайна, можно отправлять в палату мер и весов в качестве примера образцового альфонса. Он так умело все распланировал, что извлек из отношений с Бритни все, что только можно было.

Когда они познакомились, Кевин был попросту никем, а Бритни уже была суперзвездой с приличным состоянием. Он довольно быстро сделал девушке предложение, кроме того, уговорил подписать контракт, по которому в случае развода она должна будет выплатить ему 300 тысяч долларов за каждые два года семейной жизни.

Спустя три года и двоих детей Кевин и Бритни развелись. Сыновья остались с отцом, а Бритни выплачивает Федерлайну ежемесячные алименты.

Мадонна



Фото: pinterest.com

Певица любит заводить романы с молодыми парнями, и среди них часто оказываются те, кто пользуется ее деньгами, славой и связями на всю катушку. Таким оказался и манекенщик Хесус Лус, для которого отношения с Мадонной стали счастливым билетом. Он расплатился с долгами, переехал из комнаты, в которой жил вместе с бабушкой, в собственные апартаменты, получил в подарок машину и обширные связи Мадонны. К сожалению для Хесуса, сказка продлилась меньше года, Мадонна рассталась с ним из-за постоянных измен. А Хесус вернулся в разряд малоизвестных манекенщиков.