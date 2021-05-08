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Японская марка сняла ролик с участием виртуальных моделей и человека. Сможете угадать, кто где?

08.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современные технологии все сильнее размывают границу между реальностью и высокотехнологичной иллюзией. Недавно японская марка косметики KATE сняла рекламный ролик с участием трех моделей. Правда, живым человеком оказалась только одна из них. Сможете без подсказки угадать, кто из моделей — реальная девушка?


Подсказка 1


Девушка с розовыми волосами — не человек. Ее зовут Имма, и ее создали на японской студии графики CG Modeling Cafe. У Иммы есть профиль в Instagram, она снимается для обложек журналов, и в целом у нее отличная карьера модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by imma (@imma.gram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by imma (@imma.gram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by imma (@imma.gram)

Создавая Имму, дизайнеры очень тщательно подошли к деталям. Например, для создания радужки глаз Иммы сканировали глаза реального человека.

Подсказка 2

Девушка с короткой стрижкой слева на фото — тоже не человек. Это виртуальная модель по имени Риа.


Живой девушкой является Саори (справа на фото). Саори — модель, которая стала известной благодаря своему необычному образу. Из-за выражения лица и движений девушку можно спутать с андроидами, что она и использует как свою отличительную черту.


 
 
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