Японская марка сняла ролик с участием виртуальных моделей и человека. Сможете угадать, кто где?

Источник материала: Tut.by

Современные технологии все сильнее размывают границу между реальностью и высокотехнологичной иллюзией. Недавно японская марка косметики KATE сняла рекламный ролик с участием трех моделей. Правда, живым человеком оказалась только одна из них. Сможете без подсказки угадать, кто из моделей — реальная девушка?





Подсказка 1





Девушка с розовыми волосами — не человек. Ее зовут Имма, и ее создали на японской студии графики CG Modeling Cafe. У Иммы есть профиль в Instagram , она снимается для обложек журналов, и в целом у нее отличная карьера модели.

Создавая Имму, дизайнеры очень тщательно подошли к деталям. Например, для создания радужки глаз Иммы сканировали глаза реального человека.

Подсказка 2

Девушка с короткой стрижкой слева на фото — тоже не человек. Это виртуальная модель по имени Риа.





Живой девушкой является Саори (справа на фото). Саори — модель, которая стала известной благодаря своему необычному образу. Из-за выражения лица и движений девушку можно спутать с андроидами, что она и использует как свою отличительную черту.



