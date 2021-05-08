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Японская марка сняла ролик с участием виртуальных моделей и человека. Сможете угадать, кто где?
Источник материала: Tut.by
Современные технологии все сильнее размывают границу между реальностью и высокотехнологичной иллюзией. Недавно японская марка косметики KATE сняла рекламный ролик с участием трех моделей. Правда, живым человеком оказалась только одна из них. Сможете без подсказки угадать, кто из моделей — реальная девушка?
Подсказка 1
Девушка с розовыми волосами — не человек. Ее зовут Имма, и ее создали на японской студии графики CG Modeling Cafe. У Иммы есть профиль в
Создавая Имму, дизайнеры очень тщательно подошли к деталям. Например, для создания радужки глаз Иммы сканировали глаза реального человека.
Подсказка 2
Девушка с короткой стрижкой слева на фото — тоже не человек. Это виртуальная модель по имени Риа.
Живой девушкой является Саори (справа на фото). Саори — модель, которая стала известной благодаря своему необычному образу. Из-за выражения лица и движений девушку можно спутать с андроидами, что она и использует как свою отличительную черту.
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Понять, кто из троих живой человек, - та еще задачка.
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