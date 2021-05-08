«Биллу пришлось научиться быть равным мне». Факты о Мелинде Гейтс, которая станет одной из богатейших женщин

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали историю отношений и развода Мелинды и Билла Гейтса. Жена основателя Microsoft прошла вместе с супругом долгий и яркий путь, вложив свой интеллект и мудрость не только в семью, но в бизнес и благотворительность. РБК Стиль разбирается , чем известна Мелинда Гейтс.





Мелинда редко упоминается отдельно от имени Билла Гейтса. Мелинда и Билл Гейтс — кажется, эти двое срослись в медийном пространстве как сиамские близнецы. Оттого новость о разводе шокирует: они вдвоем создали империю по организации благотворительных программ, сосредоточившись на важнейших сферах человеческого существования — здравоохранении, образовании и борьбе с изменением климата.

Мелинда в рамках этой борьбы выступала в паре с мужем не только за продвижение интересов детей и качественного улучшения детства во всем мире, но и за равноправие. «Билл и я — равноправные партнеры, — говорила Мелинда Гейтс. — Мужчины и женщины должны быть равны на работе».

Быть замужем за Биллом Гейтсом — сама по себе непростая работа. В недавно вышедших мемуарах «Момент взлета» Мелинда вспоминает о детстве и знакомстве с Биллом, а также о различных ситуациях, которые ей приходилось решать, будучи женой одного из богатейших людей мира и матерью троих детей.

Мелинда Гейтс считает, что совместная работа в их фонде сделала их равными друг другу. Хотя в интеллектуальных качествах госпожа Гейтс никогда не уступала мужу — именно поэтому будущий миллиардер заметил спутницу в 1990-х годах. Но Мелинда делает важное уточнение: «Ему пришлось научиться быть равным мне, и мне пришлось учиться быть равной ему».





В 2000-х Мелинда стала выходить из тени славы своего мужа: талантливая, умная и целеустремленная женщина применила свое могущество буквально для спасения мира от вымирания и начала финансировать программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в развивающихся странах. В США Мелинда и фонд принялись помогать бездомным. Уже тогда Wall Street Journal поставила ее на первое место в своем списке «50 женщин, за которыми следует следить», а Forbes поместил на 12-е место среди самых влиятельных женщин в мире.

В 2015 году Гейтс основала инвесткомпанию Pivotal Ventures, которая помогает женщинам и семьям в бизнесе. «Мир начинает понимать, что если половину из нас сдерживают, то никто не может двигаться вперед, — заявила она, комментируя открытие фонда. — Данные ясны: женщины с возможностями преображают общество».

До Билла

Мелинда Френч выросла в Далласе (Техас) в семье авиакосмического инженера, работавшего над программой «Аполлон», и домохозяйки. Она училась в католической школе для девочек, девизом которой было «Serviam» («Я буду служить»). Но даже учителя Мелинды не могли предвидеть, насколько буквально она примет это увещевание в конечном итоге и войдет в мир благотворительности.

Главным увлечением детства Мелинды, отличавшейся незаурядными способностями к математике, стали расцветающие компьютерные технологии. Когда ей было 14, отец принес домой компьютер Apple II — один из первых пользовательских компьютеров, которые стали тогда доступны рядовым американцам. Мелинда увлеклась этим изобретением и убедила родителей перенести компьютер к ней в комнату, чтобы она могла изучать программирование.

Увлечение технологиями повело ее дальше: выпустившись из католической школы для девочек, она поступила в Университет Дьюка, чтобы изучать информатику. Когда Мелинде было 23 года, она стала единственной женщиной в самом первом потоке MBA в Школе бизнеса Фукуа при Университете Дьюка. Получив степень бакалавра и магистра делового администрирования всего за пять лет, Мелинда вошла в историю альма-матер как лучшая ученица потока. Однажды профессор, выставляя на экзамене оценки, понял, что одна из его учениц дала ответ более объемно и аргументированно, чем он сам. Это была Мелинда. Неудивительно, что она нашла работу сразу после выпуска.





В Сиэтле ее ждала должность в быстрорастущей технокомпании Microsoft. На посту менеджера по продукту она участвовала в развитии таких программ, как Publisher, Microsoft Bob, Money и Word, работала над проектом Expedia, ставшим впоследствии глобальной туристической компанией.

Во время Билла

Вопреки распространенному мнению гигантская благотворительная структура, какой является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, не просто раздает деньги всем, кто просит, а создает обширные партнерские сети по оказанию помощи правительствам, бизнесу и физическим лицам. Это требует дипломатического подхода, и Мелинда здесь эксперт. Она тот человек, который создает комфортную обстановку для любого визитера, нового сотрудника или участника сделки, человек, объединяющий самых разных людей в достижении цели.

Мелинда Гейтс наделена даром дипломатии от природы. Всего один случай подтвердит это: в 2006 году Фонд столкнулся с отказом правительства Индии от услуг четы Гейтс (и денег, а именно $258 млн) по остановке распространения СПИДа в стране. Тщательно спланированный визит Мелинды покорил критиков и скептиков, когда она посетила квартал красных фонарей в Калькутте и пообщалась с ВИЧ-инфицированными секс-работницами.

Это была PR-поездка, с которой у Билла Гейтса могли возникнуть большие проблемы, но Мелинда преуспела. Этому способствует ее образ: скромные наряды, длинные юбки или брюки приглушенных цветов, коммуникабельность, открытый взгляд.

Даже Билл подчеркивал это: «Мелинда общается с некоторыми людьми гораздо лучше, чем я», — говорил он. Впрочем, следование по скользкому пути разделения на женские и мужские обязанности в семье Гейтс безнадежно: Мелинда — борец, спортсменка и активистка. Ей нравятся бег на длинные дистанции, экстремальный каякинг, хайкинг по дикой природе, которой славен штат Вашингтон. Биллу же свойственен образ жизни ботаника и соответствующие увлечения: он любит гольф и игру в бридж. Мелинда умеет убеждать и руководить, Билл преимущественно занят пищей для размышлений, изыскиваемой в книгах.

Пара встретилась в 1987 году в Нью-Йорке во время пресс-конференции Microsoft и быстро поженилась. Мелинда стала женой босса, что сказалось на ее коммуникации с коллегами: обедать с супругой Гейтса для большинства работников Microsoft, которые прежде спокойно перебрасывались с Мелиндой словами в коридорах и за кофе-машиной, стало невыносимо.

Впрочем, ее карьера свернула в сторону домохозяйствования с рождением первенца, Дженнифер, в 1995 году. Затем родился Рори, а потом и еще одна дочь, Фиби. Но Мелинда не смогла ограничить широту своих амбиций семейным кругом.

Еще до брака Мелинда обсуждала с Биллом возможные пути распоряжения его огромным состоянием и участвовала в развитии Фонда. Рост Фонда был стремительным: он начинался с простых целей (снабдить школы компьютерами) и в итоге подошел к глобальным — например, к борьбе с социальным и экономическим неравенством и болезнями. В 2006 году Уоррен Баффет пожертвовал Фонду $ 30 млрд, а сама чета Гейтс вложила в благотворительность $28 млрд.





Они жили вместе с детьми в пригороде Сиэтла на берегу озера Вашингтон в роскошном поместье «Ксанаду 2.0» (названо в честь резиденции героя картины «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса) стоимостью $125 млн. В поместье Гейтс есть гигантская библиотека, в которой хранится рукопись Леонардо Да Винчи XVI века — Лестерский кодекс за $30,8 млн.

Глава семьи не раз заявлял в интервью, что его дети получат в наследство не больше $10 млн каждый. Остальные средства он отправит на благотворительность. Мелинда с ним никогда не спорила.

После Билла

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», — сообщили супруги 3 мая в Twitter. Они продолжат управлять фондом, но семейного будущего для себя больше не видят — говорят, что им некуда расти, как паре.

Мелинда не просит от Билла компенсаций или алиментов, уходит мирно и дипломатично. Возможно ли это, учитывая их наследие, — вопрос отдельный. Состояние Билла Гейтса оценивается в 130,5 млрд — в списке самых богатых людей планеты он на четвертом месте. Мелинда расположилась на пятом месте рейтинга самых влиятельных женщин 2020 года. Не исключено, что раздел имущества станет одним из крупнейших событий в истории института брака богатых и знаменитых.

Деятельность Мелинды многократно отмечена: премию Джефферсона за поддержку обездоленных ей присудили еще в 2002-м, человеком года по версии Time она стала в 2005-м, третье место в списке 100 самых влиятельных женщин Forbes заслужила в 2013-м, президентской медалью Свободы США ее наградили в 2016-м, медалью мира Отто Хана в Германии — в 2017-м, а орденом Почетного легиона во Франции — в 2017-м.





Несмотря на активную работу в Фонде, бывшая миссис Гейтс никогда не демонстрировала любви к публичности и славе. Ее решимость всегда сосредоточивалась вокруг аккумулирования внимания общества к проблемам, которые сильно ее волновали.

Еще в Microsoft, до брака, она была известна как профессионал, который видит общую картину. Пожалуй, нет картины более масштабной и достойной, чем поиск решения ситуации с глобальным неравенством и климатическим кризисом. Но, возможно, мотивация Мелинды произрастает из очень личного эпизода в ее жизни.

Одна из немногих интимных подробностей, известных о ней, — случай, когда мать Билла отправила паре письмо, умирая от рака. В послании она призвала детей использовать свое богатство во благо. «От тех, кому дано много, многого ждут», — писала она. Похоже, Мелинда приняла эти слова очень близко к сердцу