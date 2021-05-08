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Фотофакт. Площадь Перемен снова со своими символами

08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне на одной из самых охраняемых площадей в Минске снова появилось граффити с диджеями, а рядом – БЧБ-флаг из ленточек. 

Фотофакт. Площадь Перемен снова со своими символами

Фото из телеграм

Фотофакт. Площадь Перемен снова со своими символами

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне на одной из самых охраняемых площадей в Минске снова появилось граффити с диджеями, а рядом – БЧБ-флаг из ленточек. 
 
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