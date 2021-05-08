На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

В апреле белорусы отдали предпочтение традиционным лидерам-брендам в комплектующих. В топе снова были процессоры AMD, накопители Samsung и оперативная память HyperX. Но произошли и интересные изменения в статистике заказов по сравнению с мартом. Так, вырос спрос на накопители, причем не только внутренние SSD и HDD, но и внешние. Среди видеокарт лидером по заказам оказалась NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, в то время как в марте это была GTX 1650. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.
На чем собирали компьютер белорусы в марте, можно узнать по ссылке.
Лидеры среди процессоров не изменились, и первые два места прочно удерживают народные AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 2600. На третье место по заказам вышел Intel Core i5-10400F. В апреле много заказывали модели со встроенной графикой — их общая доля составила 43% (37% в марте). Общее соотношение двух производителей изменилось незначительно: доля Intel увеличилась на 2,59%.
В апреле сменился лидер по заказам среди видеокарт. Вероятно, это связано с новыми поставками видеокарт в страну и новым ростом активности среди майнеров. На первое место вышли карты на NVIDIA GeForce RTX 3060. А самый популярный графический чип марта GTX 1650 откатился на 2-е место. Первую десятку замыкают соответственно RTX 3080, GTX 1650 Super и RTX 2060. Единственной видеокарте AMD в топе удалось отыграть аж 3 позиции по сравнению с мартом. К слову, ASUS Phoenix Radeon RX 550 4 ГБ GDDR5 была на шестом месте по заказам. Самая покупаемая же видеокарта апреля — Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 ГБ GDDR6. По брендам расклад почти такой же, как и в марте. Только ASUS вышел на 1-е место, а Palit, соответственно, на 2-е.
Самая популярная оперативная память в Каталоге продается под брендом HyperX. На втором месте в апреле оказался бренд Samsung, который выбил из первой пятерки Kingston. Ниже три самые заказываемые планки памяти. Примечательно, что третьей по заказам стала память Crucial для ноутбуков на 8 ГБ.
Многие опасались роста цен и спроса на SSD и жесткие диски. В апреле так и произошло. Дефицита пока нет, но ситуация складывается неприятная. Для наглядности ниже несколько графиков, а по ссылке можно почитать об этой проблеме подробнее.
В апреле доля SSD Samsung в заказах достигла 41% (в марте — 32%). По статистике видно, что стали меньше покупать SSD Kingston A400. Видимо, пользователи отдают предпочтение Crucial и Gigabyte. В топ попала и апрельская новинка каталога Samsung 980 на 1 ТБ — сейчас этот накопитель продается на 130 рублей дороже.
Топ брендов материнских плат остался прежним. Незначительно поменялись только их доли в заказах. Рейтинг чипсетов тоже не изменился, за исключением того, что материнские платы на B460 в заказах рухнули с третьего места на девятое.