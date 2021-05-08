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На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

08.05.2021 08:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В апреле белорусы отдали предпочтение традиционным лидерам-брендам в комплектующих. В топе снова были процессоры AMD, накопители Samsung и оперативная память HyperX. Но произошли и интересные изменения в статистике заказов по сравнению с мартом. Так, вырос спрос на накопители, причем не только внутренние SSD и HDD, но и внешние. Среди видеокарт лидером по заказам оказалась NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, в то время как в марте это была GTX 1650. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.

На чем собирали компьютер белорусы в марте, можно узнать по ссылке.

Процессоры

Лидеры среди процессоров не изменились, и первые два места прочно удерживают народные AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 2600. На третье место по заказам вышел Intel Core i5-10400F. В апреле много заказывали модели со встроенной графикой — их общая доля составила 43% (37% в марте). Общее соотношение двух производителей изменилось незначительно: доля Intel увеличилась на 2,59%.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Процессор AMD Ryzen 5 3600
94 отзыва
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
460 р.
21 предложение
Процессор AMD Ryzen 5 2600
114 отзывов
Pinnacle Ridge, AM4, 6 ядер, частота 3.9/3.4 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
365 р.
21 предложение
Процессор Intel Core i5-10400F
10 отзывов
Comet Lake, LGA1200, 6 ядер, частота 4.3/2.9 ГГц, кэш 12 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
429 р.
18 предложений
Процессор AMD Ryzen 5 PRO 4650G
5 отзывов
Renoir, AM4, 6 ядер, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
755 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →
Все процессоры в Каталоге

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Процессор AMD Ryzen 3 Pro 3200G
1 отзыв
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
440 р.
14 предложений
Процессор AMD Ryzen 7 3700X
22 отзыва
Matisse, AM4, 8 ядер, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 Мб + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
775 р.
20 предложений
Процессор Intel Celeron G4930 (BOX)
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
152 р.
13 предложений
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Все процессоры в Каталоге

Видеокарты

В апреле сменился лидер по заказам среди видеокарт. Вероятно, это связано с новыми поставками видеокарт в страну и новым ростом активности среди майнеров. На первое место вышли карты на NVIDIA GeForce RTX 3060. А самый популярный графический чип марта GTX 1650 откатился на 2-е место. Первую десятку замыкают соответственно RTX 3080, GTX 1650 Super и RTX 2060. Единственной видеокарте AMD в топе удалось отыграть аж 3 позиции по сравнению с мартом. К слову, ASUS Phoenix Radeon RX 550 4 ГБ GDDR5 была на шестом месте по заказам. Самая покупаемая же видеокарта апреля — Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 ГБ GDDR6. По брендам расклад почти такой же, как и в марте. Только ASUS вышел на 1-е место, а Palit, соответственно, на 2-е.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 NE63060019K9-190AD
1 отзыв
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1777 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
4171 р.
1 предложение
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 TUF-GTX1650-4GD6-P-GAMING
3 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2.3 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
837 р.
14 предложений
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1620 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
–11%858 р.
10 предложений
Видеокарта ASUS TUF GeForce GTX 1650 Gaming OC 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1650 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2.3 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
862 р.
9 предложений
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Все видеокарты на складе магазинов

Оперативная память

Самая популярная оперативная память в Каталоге продается под брендом HyperX. На втором месте в апреле оказался бренд Samsung, который выбил из первой пятерки Kingston. Ниже три самые заказываемые планки памяти. Примечательно, что третьей по заказам стала память Crucial для ноутбуков на 8 ГБ.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-25600 HX432C16FB3K2/16
58 отзывов
2 модуля, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.35 В
271 р.
22 предложения
Оперативная память Samsung 8GB DDR4 PC4-23400 M378A1K43EB2-CVF
1 модуль, частота 2933 МГц, CL 21T, тайминги 21-21-21, напряжение 1.2 В
110 р.
19 предложений
Оперативная память Crucial 8GB DDR4 SODIMM PC4-19200 [CT8G4SFS824A]
21 отзыв
1 модуль, частота 2400 МГц, CL 17T, напряжение 1.2 В
129 р.
19 предложений
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Накопители

Многие опасались роста цен и спроса на SSD и жесткие диски. В апреле так и произошло. Дефицита пока нет, но ситуация складывается неприятная. Для наглядности ниже несколько графиков, а по ссылке можно почитать об этой проблеме подробнее.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

В апреле доля SSD Samsung в заказах достигла 41% (в марте — 32%). По статистике видно, что стали меньше покупать SSD Kingston A400. Видимо, пользователи отдают предпочтение Crucial и Gigabyte. В топ попала и апрельская новинка каталога Samsung 980 на 1 ТБ — сейчас этот накопитель продается на 130 рублей дороже.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW
25 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
196 р.
28 предложений
SSD Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1
221 отзыв
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
64,62 р.
22 предложения
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB MZ-V7S500BW
88 отзывов
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3200 MBps, случайный доступ: 480000/550000 IOps
261 р.
25 предложений
SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
2 отзыва
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
530 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
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Если посмотреть на топ моделей SSD, то видно, что из рейтинга выпали недорогие WD Green, а накопители Gigabyte уступили Samsung 970 Evo Plus и Crucial BX500. Впервые в рейтинге оказалась SATA SSD от GOODRAM.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Большой спрос в апреле был на жесткие диски. Тройка лидеров представлена на виджете ниже. На общем графике видно, что в апреле стали заказывать более емкие жесткие диски, чем в марте.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Жесткий диск WD Caviar Blue 1TB (WD10EZEX)
156 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ, линейная скорость 150/150 МБ/с
107 р.
17 предложений
Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
985 р.
9 предложений
Жесткий диск Seagate Barracuda 2TB ST2000DM008
74 отзыва
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
157 р.
18 предложений
Сравнить эти товары →
Все жесткие диски в Каталоге

Материнские платы

Топ брендов материнских плат остался прежним. Незначительно поменялись только их доли в заказах. Рейтинг чипсетов тоже не изменился, за исключением того, что материнские платы на B460 в заказах рухнули с третьего места на девятое.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

 

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Материнская плата ASRock A320M-HDV R4.0
7 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A320, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
134 р.
20 предложений
Материнская плата Gigabyte B450M S2H (rev. 1.0)
37 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xM.2
181 р.
18 предложений
Материнская плата ASRock B560M Pro4
2 отзыва
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel B560, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
352 р.
18 предложений

Блоки питания

На первое место по заказам попали блоки питания Chieftec. С точки зрения мощности самыми востребованными остаются модели на 500 и 600 Вт.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Блок питания be quiet! System Power 9 600W
123 отзыва
активная PFC, КПД 89%, бронзовый сертификат, вентилятор 1x120 мм, 12V 28 А
156 р.
19 предложений
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC
5 отзывов
активная PFC, золотой сертификат, вентилятор 1x120 мм, модульные кабели, 12V 62.5 А
234 р.
15 предложений
Блок питания Chieftec Proton BDF-600S
35 отзывов
активная PFC, КПД 85%, бронзовый сертификат, вентилятор 1x120 мм, 12V 50 А
143 р.
21 предложение
Блок питания AeroCool ECO-500W
28 отзывов
КПД 80%, вентилятор 1x120 мм, 12V 38 А
63,42 р.
19 предложений
Сравнить эти товары →
Все блоки питания в Каталоге

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

 
 
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В апреле белорусы отдали предпочтение традиционным лидерам-брендам в комплектующих. В топе снова были процессоры AMD, накопители Samsung и оперативная память HyperX. Но...
 
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