На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за апрель в Каталоге

Источник материала: Onliner

В апреле белорусы отдали предпочтение традиционным лидерам-брендам в комплектующих. В топе снова были процессоры AMD, накопители Samsung и оперативная память HyperX. Но произошли и интересные изменения в статистике заказов по сравнению с мартом. Так, вырос спрос на накопители, причем не только внутренние SSD и HDD, но и внешние. Среди видеокарт лидером по заказам оказалась NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, в то время как в марте это была GTX 1650. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.

На чем собирали компьютер белорусы в марте, можно узнать по ссылке .

Лидеры среди процессоров не изменились, и первые два места прочно удерживают народные AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 2600 . На третье место по заказам вышел Intel Core i5-10400F . В апреле много заказывали модели со встроенной графикой — их общая доля составила 43% (37% в марте). Общее соотношение двух производителей изменилось незначительно: доля Intel увеличилась на 2,59%.









В апреле сменился лидер по заказам среди видеокарт. Вероятно, это связано с новыми поставками видеокарт в страну и новым ростом активности среди майнеров. На первое место вышли карты на NVIDIA GeForce RTX 3060. А самый популярный графический чип марта GTX 1650 откатился на 2-е место. Первую десятку замыкают соответственно RTX 3080, GTX 1650 Super и RTX 2060 . Единственной видеокарте AMD в топе удалось отыграть аж 3 позиции по сравнению с мартом. К слову, ASUS Phoenix Radeon RX 550 4 ГБ GDDR5 была на шестом месте по заказам. Самая покупаемая же видеокарта апреля — Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 ГБ GDDR6 . По брендам расклад почти такой же, как и в марте . Только ASUS вышел на 1-е место, а Palit, соответственно, на 2-е.





Самая популярная оперативная память в Каталоге продается под брендом HyperX . На втором месте в апреле оказался бренд Samsung , который выбил из первой пятерки Kingston . Ниже три самые заказываемые планки памяти. Примечательно, что третьей по заказам стала память Crucial для ноутбуков на 8 ГБ.









Многие опасались роста цен и спроса на SSD и жесткие диски. В апреле так и произошло. Дефицита пока нет, но ситуация складывается неприятная. Для наглядности ниже несколько графиков, а по ссылке можно почитать об этой проблеме подробнее.









В апреле доля SSD Samsung в заказах достигла 41% (в марте — 32%). По статистике видно, что стали меньше покупать SSD Kingston A400 . Видимо, пользователи отдают предпочтение Crucial и Gigabyte . В топ попала и апрельская новинка каталога Samsung 980 на 1 ТБ — сейчас этот накопитель продается на 130 рублей дороже.





Если посмотреть на топ моделей SSD , то видно, что из рейтинга выпали недорогие WD Green, а накопители Gigabyte уступили Samsung 970 Evo Plus и Crucial BX500 . Впервые в рейтинге оказалась SATA SSD от GOODRAM .





Большой спрос в апреле был на жесткие диски . Тройка лидеров представлена на виджете ниже. На общем графике видно, что в апреле стали заказывать более емкие жесткие диски, чем в марте.





Топ брендов материнских плат остался прежним. Незначительно поменялись только их доли в заказах. Рейтинг чипсетов тоже не изменился, за исключением того, что материнские платы на B460 в заказах рухнули с третьего места на девятое.









На первое место по заказам попали блоки питания Chieftec . С точки зрения мощности самыми востребованными остаются модели на 500 и 600 Вт.







