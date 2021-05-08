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Как в Европе и США отмечали V–E Day 8 мая – редкие фото из архива

08.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радостное и долгожданное событие вызвало массовые стихийные торжества в большинстве стран Европы, Северной Америки и на других континентах. Сотни тысяч людей заполнили улицы Нью-Йорка, Лондона и Парижа – они пели, танцевали, апплодировали.

Премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произнес с балкона на Уайтхолл: "Господь, благослови всех вас. Это - ваша победа! Это - победа знамени свободы в каждой стране. В нашей долгой истории мы никогда не видели более великого дня, чем сегодня".

Французы, из выступления генерала де Голля узнавшие о подписании предварительного документа о капитуляции гитлеровских войск, заполнили парижские улицы, ликовали и праздновали.

Однако поскольку война с Японией все еще продолжалась, некоторые руководители государств, в том числе президент США Гарри Трумэн, отнеслись к празднованию с осторожностью. Объявляя о капитуляции нацистов, Трумэн сказал: "Наша победа – лишь половина дела". 

© Sputnik / Сергей Лоскутов
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Как известно, акт о капитуляции сначала подписали в ночь на 7 мая во французском Реймсе на английском и немецким языках (Советский Союз представлял генерал Иван Суслопаров). Место и формат не устроили Сталина: ситуация выставлялась так, будто ключевая роль в победе отдавалась союзникам. Появилось требование подписать документ заново во взятом Красной армией Берлине. Представителем Верховного Главнокомандования СССР был назначен Георгий Жуков. Во второй раз Акт о капитуляции утвердили 8 мая в 22:43, когда в Москве уже было 00:43 следующего дня.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как отмечали V–E Day 8 мая в Европе и США.

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8 мая 1945 года союзники приняли капитуляцию нацистской Германии. Этот день стал Днем Победы в Европе во Второй мировой войне (англ. – V–E Day) и праздником во многих...
 
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