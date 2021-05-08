Топ-5 белорусских фильмов о войне от режиссера Андрея Голубева

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кинематографисту близка эта тема - многие работы в разных ипостасях связаны с военными или армейскими мотивами. Это не рейтинг, а подборка кинолент, рекомендованных к просмотру. Список легко можно дополнить не менее знаковыми белорусскими картинами.

© Photo : Из личного архива Андрея Голубева Режиссер Андрей Голубев на съемках фильма "Чаклун и Румба"

Знак беды (1986, режиссер Михаил Пташук)

- В.Быков – лучший писатель, драматург… глыба. У него что ни произведение - то гора. Режиссер Михаил Пташук – мой учитель. Хорошая работа актеров - Нины Руслановой, Геннадия Гарбука. Фильм признан и в мире, о чем свидетельствуют международные награды.

Интересный факт

Сцены издевательств фашистов перемежаются с эпизодами раскулачивания крестьян в советской деревне в 1920-е годы. Выглядит как прямые сравнения. Михаила Пташука вызвали в Москву для беседы с членом Политбюро ЦК КПСС Егором Лигачевым. Пташук отказался вырезать сцены коллективизации и уехал, понимая, что премьеры не будет. Через 4 месяца в Союзе кинематографистов раздался телефонный звонок. Это была Раиса Горбачева с благодарностью за картину. На дачу главы государства ее привез избранный первым секретарем правления Союза кинематографистов Элем Климов. После состоялась премьера в СССР.

Иди и смотри (1985, режиссер Элем Климов)

- Сильный сценарий Алеся Адамовича, захватывающая драматургия, игра юного Алексея Кравченко. Опять же множество международных наград и признание зрителей.

Интересный факт

Во время съемок «Иди и смотри» использовали настоящие пули. Иногда они пролетали прямо над головами актеров, их испуганные взгляды – искренние. Узнать другие истории об уникальной киноленте можно ЗДЕСЬ . 6 мая фильм вышел в повторный прокат.

В августе 44-го (2001, режиссер Михаил Пташук)

- Смотрится на одном дыхании. В фильме нет экшена, взрывов, спецэфектов, но он все равно цепляет и держит зрителя, потому что классно передана атмосфера благодаря музыке, операторской работе, потрясающей игре актеров. Хорошо сработал весь коллектив съемочной группы.

Интересный факт

В одной из сцен планировалось использовать 150 ворон – они должны были разлететься из сгоревшей смолокурни в лес, когда в нее войдет Таманцев. На птиц предусмотрели особую строку бюджета. Как рассказал оператор-постановщик Владимир Спорышков, администратору поручили за месяц подготовить птиц к нужному кадру. Но тот принес справку из Академии наук о том, что вороны не поддаются обучению. Эффектной сцены не состоялось.

Чаклун и Румба (2007, режиссер Андрей Голубев)

- Свою работу комментировать трудно. Многое не удалось. Но фильм любят зрители, часто благодарят, говорят - он живой, человечный…

Интересный факт

Андрей Голубев сыграл в своем фильме командира штрафников капитана Дония и сам участвовал в каскадерских трюках. Для съемки взрыва лодки с бойцами во время переправы режиссер позвал приятелей из федерации кикбоксинга. Переборщили с зарядом, рвануло всерьез. Все закончилось хорошо, но режиссеру влетело (нарушили технику безопасности). Андрей Голубев не жалеет – получилось очень реалистично. Друзья-спортсмены дальше сниматься отказались.

Брестская крепость (2010, режиссер Александр Котт)

- Здесь нельзя не отметить декорации, операторскую работу и творческий подход супервайзера графиков.

Интересный факт. Из-за запрета съемок мемориальных объектов создатели фильма вынуждены были возвести гораздо больше декораций, чем планировалось. Например, Тереспольские и Холмские ворота, мост, казармы, клуб, крепостные стены. Работа уникальная. Территорию на месте временных построек проверили на наличие мин.

Sputnik воспользовался возможностью, чтобы задать Андрею Голубеву несколько вопросов.

- Андрей Вячеславович, наверняка процесс создания фильма о войне пронизан особой атмосферой. Зачастую, это реконструкция реальных боевых сражений. Известен эпизод со взрывом лодки в фильме "Чаклун и Румба". Можете вспомнить другие необычные ситуации во время съемок?

- Все время что-то происходит. Как на фронте: что ни день, то новые вводные… этого не будет, то не привезли, что-то не работает или сломали. Когда нужно солнце, идет дождь, снег и наоборот. Постоянно приходится выкручиваться. Необычные ситуации становятся обыденными, частью процесса, и, наверное, это логично - многие сцены снимаются в реальных условиях.

© Photo : Из личного архива Андрея Голубева Режиссер Андрей Голубев

- Есть ли предел у фильмов о войне?

- Вы, журналисты, как-то неверно ставите вопрос. Фильм не может быть о войне, фильмы снимают о людях в предлагаемых обстоятельствах. Война – это лишь атмосфера, которая оголяет грани поступков тех или иных героев. У этого не может быть предела.

- Расскажите о творческих замыслах, связанных с военной тематикой.

- Как показывает практика, делиться идеями лучше, когда уже все готово. Совпадут ли мои замыслы с помыслами Минкульта? Можно написать сценарий, а потом его передадут другому режиссеру (как это было с фильмом "Следы на воде") и переделают так, что от прежнего не останется и следа. Карета превратится в тыкву. После определенного опыта я осторожен в озвучивании своих идей. Но преодоление человеком обстоятельств и самого себя в условиях войны – тема вечная.

Андрей Вячеславович Голубев

Родился 20 октября 1969 года. После школы поехал поступать в Калининградское высшее инженерное училище. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Есть опыт службы во французском легионе. Военную карьеру не продолжил, вернулся в Минск. Снимался как каскадер и актер массовых сцен. В 2002 году окончил мастерскую режиссуры игрового кино Белорусской академии искусств (мастер Михаил Пташук). Обладатель многочисленных призов и наград международных кинофестивалей.

В фильмографии более 30 картин в разных амплуа – от эпизодических ролей и каскадерских трюков до художника и режиссера. Среди работ – "Отражение" (2003, режиссер, художник), "Краповый берет" (2008, актер, режиссер и сценарист), "Поцелуй осени" (2016, режиссер, сценарист, художник). Одни из самых известных в военной тематике: "Чаклун и Румба" (режиссер, сценарист, роль - Капитан Доний), фильм "Высота 89" и мини-сериальная версия "На безымянной высоте" (Майор Иноземцев), мини-сериал "Последний бой майора Пугачева" (Микулин).