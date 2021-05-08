Оружие Победы: Ли-2. Советский самолет с американскими корнями

Источник материала: Sputnik Беларусь

История известного самолета под обозначением Ли-2 началась 1930-х гг в США. Американская компания Douglas создала двухмоторный пассажирский самолет DC-3, который открыл новую эру в авиации. Самолет имел передовое для своего времени радио и электрооборудование, автопилот, приборы для полетов в условиях плохой видимости.

Высокие летные данные и большая вместимость зарубежной машины привлекли внимание многочисленных заказчиков. Интерес проявил и Советский Союз – планировалось купить самолет, который при минимальном переоборудовании сможет выполнять и гражданские, и военные задачи.

"В 30-е годы XX века делегация Советского Союза прилетела в США и была приобретена лицензия на производство самолетов DC-3. Было принято решение, что самолеты по этой лицензии будут производиться в Советском Союзе на заводе, который находился в подмосковных Химках", – рассказывает старший научный сотрудник музея истории ВОВ Виктория Чурило.

Внедрение машины в производство оказалось достаточно трудоемким. Перед началом выпуска самолета всю техдокументацию пришлось переводить из дюймовой в метрическую систему, после чего перерабатывать все чертежи и по новой проводить расчеты на прочность. А еще было необходимо максимально учесть возможности советский авиапромышленности. Выпуск машин наладили на заводе № 84, а первые собранные в СССР самолеты получили обозначение ПС-84. Главным конструктором завода в тот период был Владимир Мясищев, а главным инженером – Борис Лисунов.

Осенью 1941 года, когда немецко-фашистские войска стали наступать, 84-й завод, подобно многим другим предприятиям промышленности, был эвакуирован. Выпуск самолетов возобновили на авиазаводе в Ташкенте.

17 сентября 1942 году самолет получил свое второе имя, под которым стал известным, ему было присвоено обозначение Ли-2 – по фамилии Б. П. Лисунова, который руководил внедрением самолета в серийное производство в Ташкенте.

Ли-2 использовали как бомбардировщик, транспортно-десантный и санитарный самолет, его модификация много раз менялась.

С началом войны летчики гражданской авиации превратились в боевые экипажи. Если для мирного времени обучение пилотов проходило за 13 месяцев, то военное время сокращало срок обучения до 9 месяцев. В экипаж самолета Ли-2 входили 6 специалистов : два пилота, штурман, радист, борттехник и стрелок, у них были разные функции и каждый выполнял свою.

От пассажирских самолетов военный вариант отличался наличием оборонительного вооружения, грузовым мостом, который был смонтирован под центропланом, а также заменой мягких пассажирских сидений на откидные деревянные.

Ли-2 был универсальным и участвовал практически во всех крупных военных операциях Великой Отечественной войны. Самолеты широко использовались в качестве ночных бомбардировщиков, а еще легко переоборудовался в санитарный самолет, у бортмеханика на это уходило минут 10. Машины регулярно выполняли парашютное десантирование, перевозили грузы, и помогали партизанам.

"Партизаны нуждались в оружии, медикаментах, боеприпасах разнообразных, и у партизан в отрядах было достаточно много раненных, их нужно было перевозить на Большую землю и этим всем занималась авиация партизанская. Около 17 тысяч тонн грузов было перевезено из большой земли к партизанам", – добавляет Виктория Чурило.

Ли-2 внесли свой вклад и в создание "воздушного моста" в осажденный Ленинград. Из города они везли детей и женщин, ценных специалистов, минометы и орудия, которые продолжали производить ленинградские заводы. Стремясь спасти как можно больше людей, пилоты нещадно перегружали машины.

После войны Ли-2 вернулся к своей мирной профессии: перевозил пассажиров, выполнял транспортные рейсы. Самолеты сняли с производства в 1953, но в СССР они летали до начала 1980-х гг.

В Беларуси сохранился только один экземпляр самолета Ли-2 - свидетеля войны можно увидеть в нашем проекте "Оружие победы" .

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