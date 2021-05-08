Если к вам пристал клещ. Список оперативных решений по этому поводу

Источник материала: Onliner Близятся долгие выходные, и, если погода позволит, многие выберутся на природу. Там в траве уже заждался враг, который нападает на наших питомцев и настолько смел, что и людей не боится. В мае — июне клещи наиболее активны, поэтому легких шашлыков не будет. Если одного (или нескольких) паразитов вы уже подцепили — мы расскажем, что делать. И подсолнечное масло (с его ценами) для этого не потребуется.

Клещ и клещ. В чем проблема?

Переносят они не только энцефалит и болезнь Лайма, которые у всех на слуху, а еще и бабезиоз, риккетсиоз, грануцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие почти невыговариваемые инфекции. Каждый клещ — лотерея, в которую тяжело выиграть, но вдруг вам повезет? Не стоит полагаться на волю случая.

Энцефалит: в лучшем случае вы испугаетесь, в худшем вас парализует, вы ослепнете и / или оглохнете. Или...

Боррелиоз: сперва высокая температура и кольцевое покраснение на месте укуса, потом паралич лица, проблемы с суставами, сердцем, зрением, слухом.





Оу, а как перестраховаться?

Первое, что приходит на ум, — прививка против энцефалита. Увы, от боррелиоза вакцина еще не разработана. Обращаться за уколом нужно в городской центр вакцинопрофилактики на базе УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница». Телефон для записи на прививку — (8 017) 365-51-30.

Еще одной схемой защиты от энцефалита будет курс профилактической иммунизации, состоящей из двух прививок, выполняемых с интервалом 5—7 месяцев. Причем первую прививку рекомендуется делать в октябре — ноябре, а вторую — в марте — апреле, т. е. в период отсутствия сезонной активности клещей.

С прививкой вы не успели — нужно соблюдать меры предосторожности. Клещи не десантируются с веток деревьев и не умеют прыгать, они ползут с травы или кустов. Снизу вверх. Самый простой и действенный способ защититься от них — заправить штаны в носки или ботинки, заправить рубашку (должна быть на молнии) в брюки, а манжеты должны плотно прилегать к запястьям. И цвет желательно светлый: заметить маленькую рыжую точку будет проще. Каждые 30—60 минут проводить само- и взаимоосмотры (особое внимание уделить подмышкам, паху, ушам, спине, шее и ногам), а также осмотреть не только товарища, но и домашних питомцев, и одежду.





Однако сложно себе представить, что, собираясь отдохнуть на пикнике, мы одеваемся в костюм, сходный со скафандром, а тем более одеваем таким образом детей. Поэтому в магазинах можно купить спрей и распрыскать его согласно инструкции.

Если негодяя вы уже подцепили, не паникуйте

Самая главная задача — как можно быстрее избавиться от кровопийцы. Не стоит поливать его водой или топить в подсолнечном масле, чтобы он якобы задохнулся. Кислород клещ берет из крови, о чем не догадывается народная медицина. Удаляем примитивным механическим способом, в этом может помочь пинцет или нить, но где ж их взять в лесу-то? Поэтому работаем руками, круговыми движениями, осторожно, чтобы не раздавить и не впрыснуть все содержимое клеща в кровь, выкручиваем его из нашего организма, не оставляя никаких частей (иначе может быть воспаление). Боитесь сами крутить — бегом к врачам, например в травмпункт поликлиники №2 или в БСМП, тут помогут в любое время. Главное — сделать это максимально быстро. Время играет решающую роль, чем дольше вами питаются — тем больше слюны клеща попадет в кровь со всеми вытекающими.

После удаления кровопийцы кожу в месте его присасывания необходимо обработать любым антисептическим средством (настойкой йода или другим). А также для профилактики боррелиоза принять 100 мг доксициклина (кроме детей до 8 лет и беременных). Он отпускается без рецепта и стоит около 3 рублей.

Поэтому с собой обязательно берем: антибиотик, йод, крепкую нить или пинцет, спрей от насекомых, банку или коробку (чтобы взять клеща в заложники).

После самостоятельного удаления клеща необходимо обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту (терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения.

В лабораторию нести необязательно

Не важно, насколько живым вы извлекли клеща из своего организма: останки его хоронить не стоит, кладем в банку и думаем. Его тельце можно сдать в лабораторию на анализ, но результат будет известен в течение 72 часов — время, важное для профилактического приема антибиотика, да и исследовать одного клеща на инфицированность всеми патогенами невозможно. Но если от этого вы будете спать спокойнее — несем клеща в лабораторию, процедура платная (если ее не назначил вам врач и у вас есть противопоказания назначенного лечения).





Прием клещей осуществляется в:

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: ул. П Бровки, 13, лабораторный корпус, 102-й кабинет. Прием анализов: понедельник — пятница с 8:30 до 19:30 (обеденный перерыв — 12:30—13:00), суббота — с 8:30 до 15:30.

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района», ул. Плеханова, 18, 2-й этаж, отделение паразитологии. Прием анализов: понедельник — пятница с 8:30 до 18:00 (обеденный перерыв — 12:30—13:00). Стоимость исследования — 19,18 рубля (на 01.04.2021).

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: г. Минск, ул. Филимонова, 23 только на платной основе: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв — 13:00—13: 30). Стоимость исследования одного клеща на 4 инфекции — 45,65 рубля.



