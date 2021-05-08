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Спустя полгода Нацбанк может вновь аттестовать главу "Альфа-банка"

08.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальная квалификационная комиссия Национального банка может признать председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации спустя полгода.



Это следует из комментария пресс-службе регулятора. Однако для этого им необходимо будет устранить причины, послужившие основанием для данного решения.

"Кандидат, в отношении которого принято решение о несоответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, может быть вновь допущен к оценке соответствия после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, но не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о несоответствии", - проинформировали в пресс-службе.

"Исполнение обязанностей руководителя банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лиц, прошедших оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя на срок не более одного года", - добавила пресс-служба.

Причину того, почему Смоляка и Застольского признали "не соответствующими" там не назвали. Вся необходимая информация для прохождения оценки соответствия кандидатом размещена на официальном сайте Нацбанка.

Напомним, регулятор признал председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Данное решение зафиксировано в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка № 9 от 6 мая 2021 года, пишет smartpress.by.
 
 
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Специальная квалификационная комиссия Национального банка может признать председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора...
 
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