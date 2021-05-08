







Это следует из комментария пресс-службе регулятора. Однако для этого им необходимо будет устранить причины, послужившие основанием для данного решения.





"Кандидат, в отношении которого принято решение о несоответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, может быть вновь допущен к оценке соответствия после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, но не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о несоответствии", - проинформировали в пресс-службе.





"Исполнение обязанностей руководителя банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лиц, прошедших оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя на срок не более одного года", - добавила пресс-служба.





Причину того, почему Смоляка и Застольского признали "не соответствующими" там не назвали. Вся необходимая информация для прохождения оценки соответствия кандидатом размещена на официальном сайте Нацбанка.



