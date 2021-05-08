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ЕС работает над пакетами санкций в отношении Беларуси

08.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

- Европейский союз работает над пакетами санкций в отношении Беларуси, а также над пакетом экономической поддержки "демократической Беларуси", сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.



"Мы работаем над четырьмя пакетами санкций (предложенными в феврале главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - ИФ)", - сказал он на условии анонимности.

Источник предположил, что санкционные пакеты будут подготовлены в рабочих группах Совета ЕС до предстоящего в июне заседания совета.

"Работа над экономическим пакетом ("для демократической Беларуси") идет, мы подталкиваем Еврокомиссию подготовить его поскорее, - продолжил он. - Потому что важно показать, что Европа поддерживает белорусский народ, который борется против режима Лукашенко".
 
Чиновник ЕС отметил, что "ситуация в Беларуси ухудшается". Министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями о ситуации в Беларуси в понедельник, после того как в стране пройдет празднование Дня Победы. "Мы будем следить за развитием событий", - подчеркнул он, пишет interfax.by.
 
 
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- Европейский союз работает над пакетами санкций в отношении Беларуси, а также над пакетом экономической поддержки "демократической Беларуси", сообщил журналистам...
 
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