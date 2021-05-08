ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продажи новых автомобилей в Беларуси сократились на треть

08.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская автомобильная ассоциация сообщает, что продажи новых легковых автомобилей в Беларуси за январь-апрель сократились на треть, до 14 539 штук. В том числе продажи новых легковых автомобилей составили 12 838 единиц (88% всех продаж), коммерческих — 1701.

Наибольшую рыночную долю удерживает марка Lada с показателем 26,7%, рыночная доля Geely — 15%, у Volkswagen — 12%.

Продажи лидирующих производителей за 4 месяца выглядят так: Lada — 3422 шт., Geely — 1950 шт., Volkswagen — 1544 шт.

Продажи топ-20 легковых моделей возглавляют Lada Vesta (1401), Kia Rio Sedan (1258), Volkswagen Polo Sedan (1218).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская автомобильная ассоциация сообщает, что продажи новых легковых автомобилей в Беларуси за январь-апрель сократились на треть, до 14 539 штук. В том числе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин Герман Нестеров получил от ИИХФ разрешение выступать за сборную Беларуси на международных турнирах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by