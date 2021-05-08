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Не все празднуют День победы 9 мая: во многих странах сегодня отмечают День памяти и примирения

08.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пример, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года эта памятная дата здесь отмечается наравне с Европой и США.

Не все празднуют День победы 9 мая: во многих странах сегодня отмечают День памяти и примирения
Почему именно 8 мая?
 

8 мая был подписан Акт о капитуляции Германии


Именно 8 мая 1945 года в 23:01 по среднеевропейскому времени в Берлине был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции войск нацистской Германии. Документ подтвердил прекращение огня и окончательную победу Антигитлеровской коалиции над немецкими вооруженными силами.

Начиная с 1945 года в большинстве европейских стран и Соединенных Штатах чествуют героев Второй мировой войны 8 мая. В Европе праздник официально называется "Victory in Europe Day". Ежегодно в этот день в 23:01 во многих городах проходит акция "Первая минута мира".

В 2004 году Генассамблея ООН приняла Резолюцию с призывом к мировой общественности отмечать Дни памяти всех жертв Второй мировой войны на протяжении 8-9 мая (в один или оба этих дня). При этом каждая страна имеет право устанавливать национальные памятные даты в честь победы и освобождения от нацистской оккупации во время событий 1939-1945 гг.

День памяти и примирения в Украине

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне". Согласно документу, священным долгом государства и граждан является уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом, о ветеранах войны, украинского освободительного движения и жертв нацизма.

Законом были установлены две памятные даты в честь героев Второй мировой войны: 8 мая - День памяти и примирения, 9 мая - День победы над нацизмом (является официальным выходным днем).

Символ Дня памяти и примирения


Архивное фото

Цветок мака стал символом Дня памяти жертв войны 1939-1945 гг.. Красный мак символизирует кровавый след от выстрела. Традиционно аппликацию цветка прикрепляют к одежде с левой стороны у груди.

Именно о маках впервые написал в своем стихотворении "На полях Фландрии" канадский военный врач Джон Маккрей. После чего символ использовался для чествования жертв Первой мировой войны и затем стал международным памятным знаком военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Стоит отметить, что "георгиевская лента", которая была символом Дня победы со времен СССР, в Украине запрещена. В 2017 году был принят закон, запрещающий публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения.


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На пример, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года эта памятная дата здесь отмечается наравне с...
 
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